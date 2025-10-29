Интриги, мифология и игра на доверие: в Киеве состоялся допремьерный показ всемирно известного шоу 'Предатели'

В прошлую пятницу состоялся допремьерный показ главного шоу осени на Sweet.tv "Предатели". Первый выпуск можно будет посмотреть на платформе уже 31 октября бесплатно и без регистрации в любое удобное время.

"Когда мы начинали работу над шоу "Предатели", мне казалось это чем-то невозможным. Это же самое популярное шоу мира! Но нам хотелось сделать что-то особенное, показать украинскому зрителю что-то новое, интересное и громкое. Поэтому "Предатели" стали наглядным примером того, какой оригинальный контент мы хотим делать – тот, который будет вести рынок вперед и показывать украинцам, что они являются частью глобального рынка развлечений", – рассказал директор по контенту Sweet.tv Юрий Поворозник.

Уникальной чертой этого шоу является полное отсутствие сценариев и постановки. Шоуранер и руководитель продакшена Sweet.tv Originals Елена Кричковская поделилась, как удалось реализовать это на экране.

"Мы уже много лет чувствуем запрос аудитории на реалити нового поколения. Я часто слышу: "я не смотрю шоу –они постановочные". Шоу "Предатели" – это самое реальное реалити, которое только может существовать. Форматчики нам сказали – "вообще не вмешивайтесь", – и это был огромный вызов для нас. В результате мы увидели магию на экране: живые эмоции, настоящие чувства", – рассказала Елена.

По ее словам, даже интервью участников шоу писали без присутствия журналиста – в пустой комнате, где игрок слышал только голос. Съемочной группе нельзя было разговаривать с участниками даже вне съемок, чтобы создать эффект "пузыря" и полностью погрузить их в игру.

Интересно, что правообладатели формата предлагали снимать проект за рубежом, однако съемки в Украине было принципиальной позицией SWEET.TV. Локацией стал дворец графов Шенборнов на Закарпатье – один из самых красивых и лучше всего сохранившихся в стране.

"Мы принципиально снимали проект в Украине, чтобы показать нашу культуру, историю, мифы – все то, что делает его не просто очередной адаптацией, а настоящим погружением в отдельную вселенную, перекликающуюся с реальной историей. Каждое испытание для участников содержит отсылку к местной истории, мифологии и легенд",– сказала Елена.

Гости мероприятия одними из первых могли посмотреть первый выпуск шоу, а после просмотра желающие могли почувствовать его атмосферу на собственном опыте и поиграть в игру "Предатели", специально разработанную командой проекта.

Выпуски шоу "Предатели" будут выходить каждую пятницу на платформе Sweet.tv. Их можно посмотреть в любое удобное время. Первый выпуск будет доступен бесплатно и без регистрации.