Группа Ukie'z представила видеоклип на песню 'Не отдавай своих темноте'

Парамедикиня Юлия Паевская с позывным Тайра, а также боец НГУ Андрей Гончарук с позывным Publisher, основатель издательства "Люта справа" сыграли главные роли в клипе "Не отдавай своих темноте"

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Как отметила украинская группа Ukie'z, лидером которой является художник, писатель, поэт и музыкант Иван Семесюк: "Не отдавай своих темноте" – песня о чувствах, которые ныне переживает каждый действенный человек в стране. О надежде и разлуке, о боли и смерти, о борьбе Света с Темнотой, о маленьком кино – о боевом братстве и, в конце концов, – спасение. Вместе с тем – это маленькое кино, светлая сказка снята режиссером Александром Балтушевым.

Аранжировка создана в сотрудничестве с саундпродюсером и музыкантом Артуром Даниеляном aka Dan Alien.

"Должны создавать качественную национальную память, которая выходит далеко за пределы однодневных и непрочных рефлексий, поэтому перед вами – один из кирпичиков этой памяти. Также это – важный творческий эксперимент для группы, фит с господином Даниэляном, которым мы зашли на неизведанную для нас творческую территорию", – Иван Семен.

Группа благодарит каждого, кто помог в этом деле финансово, отдельно нашему меценату господину Михаилу Ледневу, а также госпоже Евгении Устиновой за прекрасное стихотворение, вдохновившее на создание песни.

"Есть вещи что невозможно подделать никак. Истинно чистые чувства ты найдешь там, где смерть рядом. Смерти наплевать на твое состояние, марку машины, ценник твоего костюма или обеда. Когда смерть придет за тобой – возьмет тебя таким, как ты пришел в этот мир. С собой через ее КПП ты не протянул".

Группа низко поклоняется нашим героям, победоносным бойцам Вооруженных Сил, за предоставленные фронтовые видео, снятые от первого лица, а также историческому реконструктору, кузнецу и воину Александру Тертышному за рыцарские доспехи.

"Но можешь оставить после себя память тем, кто останется. Те, для кого мы отвоевываем эту страну, будут помнить только наши искренние поступки – как помнят до сих пор героев античности, и сохранившаяся страна будет нашим памятником. В этом наследии я такая, как есть. Без масок и грима. Некрашеная и порно усталая. Каждый шаг дается с болью, я не знаю, смогу ли завтра сделать этот шаг снова. Ты никогда этого не знаешь на войне. Но ты точно знаешь, что ждет тебя после смерти – бессмертие. Потому что Украина бессмертна – пока существует Земля", – рассказала Тайра.