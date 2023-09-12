Группа Гайдамаки записывает альбом 'Триумф слова' на стихи поэтов 'Расстрелянного возрождения'

Художники "Росстрелянного возрождения" Багряный, Волновой, Осьмачка, Плужник, Драй-Хмара, Загул, Влизько, Семенко, Филиппович, Сосюра снова будут громко звучать. Теперь на стриминговых платформах, в эфирах радиостанций, со сцен фестивалей по всему миру они будут услышаны. .

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Группа "Гайдамаки" работает над записью альбома, созданного на стихотворении поэтов "Росстрелянного возрождения".Этим альбомом музыканты несут месседж прежде всего о возрождении творческого наследия Украины в новом формате. О новой возможности узнавать свое и ценить свое.

"Расстрелянное возрождение" - страшная страница в истории Украины, ее культуры и литературы, когда репрессивная машина тоталитарного режима оставила нас наследия талантливых украинцев литературно-художественного поколения 20 - 30-х годов

“Идея поработать с огромным наследием поэтов “Расстрелянного возрождения” возникла несколько лет назад, когда Соня Сотник пригласила нас присоединиться к проекту Радио Рокс, в котором украинские группы исполняли песни на стихи поэтов “Расстрелянного возрождения.

Мы сделали одну песню и останавливаться не хотели. Идея создать альбом сразу увлекла меня, музыканты группы поддержали, и я начал прорабатывать творческое наследие расстрелянных и репрессированных украинских поэтов поколения "Расстрелянного возрождения" в поисках стихов для текстов песен будущего проекта. Далее музыка, репетиции, студийная работа, которые Триумф Слова".

Реализовать замысел с альбомом было сложно, потому что это не коммерческий материал, а прежде всего художественный проект, важный для нас лично и украинской культуры.

Мы долго искали партнеров, останавливались из-за пандемии и полномасштабного вторжения.

Двое музыкантов группы Гайдамаки - гитарист Андрей Слепцов и барабанщик Олег Ломаковский были в резерве морпехов, так что с первых дней пошли воевать.

Этим летом мы получили грантовую поддержку Украинского Культурного Фонда и можем наконец-то реализовать "Триумф Слова", - отметил Александр Ярмола.

Над музыкой альбома "Триумф Слова" работают музыканты группы Гайдамаки: вокалист Александр Ярмола, гитарист Андрей Слепцов и басист Алексей Курбаков. Запись альбома проходит в киевской "Пропеллер Студио", где обычно проходят репетиции группы.

Строительство и мастеринг делает Виталий Розинко.

Вокалист Александр Ярмола о музыкальной стилистике альбома "Триумф Слова":

"Сочетание классического звучания "Гайдамаков" с формами стиля World Music и цифровыми подложками. В качестве примера стиля - музыкальный формат двух совместных с польскими артистами "золотых" альбомов Гайдамаков - "Voo Voo i Haydamaky" и "Mickiewicz-Stasiuk-Haydamaky". страница нашего творчества – художественные альбомы. Не альбомы как сборник песен, а концептуальные художественные работы – без учета формата и длины песен по времени."

Алексей Курбаков, бас-гитарист группы Гайдамаки:

"Надеюсь, эта пластинка станет для слушателей ключом к настоящим сокровищам украинской литературы первой половины 20 века.

Цель альбома "Триумф Слова" - провести параллель между историческими событиями во времена пыток, репрессий, голодомора, начала второй мировой войны и происходящее сейчас на фоне Войны с московией.

Хочется показать, насколько мы едины в своих мыслях и взглядах, насколько схожи наши судьбы. Вызовы, которые украинцы имели сто лет назад - у нас сейчас. Мы едины в стремлении быть счастливыми, независимыми и непокоренными. Так что работаем дальше. Слава Украине!"

Релиз первого сингла из альбома "Триумф Слова" запланирован на сентябрь этого года, весь альбом, который будет состоять из 10 песен, будет представлен в октябре 2023 года.

Авторы альбома "Триумф Слова":

"ЛЕБЕДИ" (М.Драй-Хмара – А.Слепцов, О.Ярмола)

"МОЛОДЫЕ СЕРДЦА" (Д.Загул – А.Ярмола, А.Слепцов)

"ВЕСЛЯР" (М.Хвылевой - А.Курбаков, О.Ярмола)

"ЭЛЬДОРАДО" (О.Влизько – А.Курбаков, О.Ярмола)

"РАВНОвес" (Е.Плужник – А.Ярмола)

"ТИНИ" (М.Семенко – А.Слепцов)

"ДУМА" (Т.Осьмачка - А.Слепцов, О.Ярмола)

"МОНОМАХ" (П.Филиппович – А.Ярмола)

"ИГРАЙ-ПОЛЕ" (И.Багряный - А.Слепцов)

"ГАЙДАМАКА" (В.Сосюра – А.Курбаков, А.Ярмола)