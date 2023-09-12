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Группа Гайдамаки записывает альбом "Триумф слова" на стихи поэтов "Расстрелянного возрождения"

Глеб Иванов
Шоу
3 минуты
147
Группа Гайдамаки записывает альбом 'Триумф слова' на стихи поэтов 'Расстрелянного возрождения'

Художники "Росстрелянного возрождения" Багряный, Волновой, Осьмачка, Плужник, Драй-Хмара, Загул, Влизько, Семенко, Филиппович, Сосюра снова будут громко звучать. Теперь на стриминговых платформах, в эфирах радиостанций, со сцен фестивалей по всему миру они будут услышаны. .

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Группа "Гайдамаки" работает над записью альбома, созданного на стихотворении поэтов "Росстрелянного возрождения".Этим альбомом музыканты несут месседж прежде всего о возрождении творческого наследия Украины в новом формате. О новой возможности узнавать свое и ценить свое.

Группа Гайдамаки записывает альбом "Триумф слова" на стихи поэтов "Расстрелянного возрождения"

"Расстрелянное возрождение" - страшная страница в истории Украины, ее культуры и литературы, когда репрессивная машина тоталитарного режима оставила нас наследия талантливых украинцев литературно-художественного поколения 20 - 30-х годов

“Идея поработать с огромным наследием поэтов “Расстрелянного возрождения” возникла несколько лет назад, когда Соня Сотник пригласила нас присоединиться к проекту Радио Рокс, в котором украинские группы исполняли песни на стихи поэтов “Расстрелянного возрождения.

Мы сделали одну песню и останавливаться не хотели. Идея создать альбом сразу увлекла меня, музыканты группы поддержали, и я начал прорабатывать творческое наследие расстрелянных и репрессированных украинских поэтов поколения "Расстрелянного возрождения" в поисках стихов для текстов песен будущего проекта. Далее музыка, репетиции, студийная работа, которые Триумф Слова".

Реализовать замысел с альбомом было сложно, потому что это не коммерческий материал, а прежде всего художественный проект, важный для нас лично и украинской культуры.

Мы долго искали партнеров, останавливались из-за пандемии и полномасштабного вторжения.

Двое музыкантов группы Гайдамаки - гитарист Андрей Слепцов и барабанщик Олег Ломаковский были в резерве морпехов, так что с первых дней пошли воевать.

Этим летом мы получили грантовую поддержку Украинского Культурного Фонда и можем наконец-то реализовать "Триумф Слова", - отметил Александр Ярмола.

Группа Гайдамаки записывает альбом "Триумф слова" на стихи поэтов "Расстрелянного возрождения"

Над музыкой альбома "Триумф Слова" работают музыканты группы Гайдамаки: вокалист Александр Ярмола, гитарист Андрей Слепцов и басист Алексей Курбаков. Запись альбома проходит в киевской "Пропеллер Студио", где обычно проходят репетиции группы.

Строительство и мастеринг делает Виталий Розинко.

Вокалист Александр Ярмола о музыкальной стилистике альбома "Триумф Слова":

"Сочетание классического звучания "Гайдамаков" с формами стиля World Music и цифровыми подложками. В качестве примера стиля - музыкальный формат двух совместных с польскими артистами "золотых" альбомов Гайдамаков - "Voo Voo i Haydamaky" и "Mickiewicz-Stasiuk-Haydamaky". страница нашего творчества – художественные альбомы. Не альбомы как сборник песен, а концептуальные художественные работы – без учета формата и длины песен по времени."

Алексей Курбаков, бас-гитарист группы Гайдамаки:

"Надеюсь, эта пластинка станет для слушателей ключом к настоящим сокровищам украинской литературы первой половины 20 века.

Цель альбома "Триумф Слова" - провести параллель между историческими событиями во времена пыток, репрессий, голодомора, начала второй мировой войны и происходящее сейчас на фоне Войны с московией.

Хочется показать, насколько мы едины в своих мыслях и взглядах, насколько схожи наши судьбы. Вызовы, которые украинцы имели сто лет назад - у нас сейчас. Мы едины в стремлении быть счастливыми, независимыми и непокоренными. Так что работаем дальше. Слава Украине!"

Группа Гайдамаки записывает альбом "Триумф слова" на стихи поэтов "Расстрелянного возрождения"

Релиз первого сингла из альбома "Триумф Слова" запланирован на сентябрь этого года, весь альбом, который будет состоять из 10 песен, будет представлен в октябре 2023 года.

Авторы альбома "Триумф Слова":

"ЛЕБЕДИ" (М.Драй-Хмара – А.Слепцов, О.Ярмола)

"МОЛОДЫЕ СЕРДЦА" (Д.Загул – А.Ярмола, А.Слепцов)

"ВЕСЛЯР" (М.Хвылевой - А.Курбаков, О.Ярмола)

"ЭЛЬДОРАДО" (О.Влизько – А.Курбаков, О.Ярмола)

"РАВНОвес" (Е.Плужник – А.Ярмола)

"ТИНИ" (М.Семенко – А.Слепцов)

"ДУМА" (Т.Осьмачка - А.Слепцов, О.Ярмола)

"МОНОМАХ" (П.Филиппович – А.Ярмола)

"ИГРАЙ-ПОЛЕ" (И.Багряный - А.Слепцов)

"ГАЙДАМАКА" (В.Сосюра – А.Курбаков, А.Ярмола)