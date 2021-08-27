Группа Animal ДжаZ ответила на песню OFLIYAN 'Город'

Петербургская группа Animal ДжаZ, услышав и вдохновившись мини-альбомом киевской группы OFLIYAN, написала продолжение к их песни "Город". Она была выполнена в особом стиле группы – гранжевые гитары, рок-н-ролльный нерв и напористый речитатив.

Клип к песне опубликовали на Youtube 25 сентября. Оригинальный трек получил контрастное развитие от электронных сэмплов – к живому и интеллигентно-грязному рок-звучанию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как рассказали в OFLIYAN, "Город" – это реакция на среду, локдауны и внутренние конфликты с собой.

Как отметил Александр Красовицкий, "OFLIYAN – один из лучших голосов, который он знает из нового поколения.

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"Мы заметили ее еще в проекте "ЕЁ", предлагали даже совместные концерты. Так давно знаем и ценим. В песне "Город" нас зацепил, во-первых, общий грув, во-вторых, жесткая тематика. Захотелось добавить в женскую актуальность нашего северного мужского драйва из питерских подворотен. Мне кажется, получился правильный контрапункт и развитие песни", – сказал он.

Певица Екатерина Офлиян рассказала, что группа Animal ДжаZ задела именно песня "Город".

"Сначала мы предлагали делать фит на другую песню, но ребят зацепил именно "Город". У нас это тоже любимая песня из альбома, поэтому сделать продолжение вместе с легендами (да простят меня Animal ДжаZ за пафос) – это большая честь и гордость", – отметила она.