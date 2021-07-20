Гросу запустила в сети тренд на тему пластических операций

Певица и актриса Алина Гросу побывала в гостях у блогеров-"миллионников" из WHYNOT HOUSE, вместе они запустили тренд #моиновыегубы. С одним из резидентов, Олегом Машуковским, Гросу подружилась за время совместных съемок проекта "Співають всі!" на телеканале "Україна".

Своим появлением у "тиктокеров" Алина продолжила линию образа Круэллы, который примерила на себя в самом свежем клипе "Малиновые губы". Сюрпризом от артистки стал щенок далматинца — как по сюжету известного фильма! Ребята тут же придумали несколько видео с новым персонажем и оставили его у себя.

Видео дня

Вместе певица и блогеры запустили в соцсетях тренд #моиновыегубы в созвучие с хитом "Малиновые губы", суть которого — представить себя после возможных "уколов красоты" или "пластики".

То, как создавались трендовые ролики для TikTok с участием Гросу, можно оценить на YouTube-странице исполнительницы.