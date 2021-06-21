Звезду "Кадетов" обвинили в сексуальных домогательствах

Российского актера Александра Головина, который сыграл одну из главных ролей в сериале "Кадетство", обвинили в сексуальных домогательствах. Артистка театра и кино Дарья Митичашвили подала соответствующее заявление в полицию.

По словам девушки, инцидент случился в одном из московских баров в пятницу вечером. Александр Головин, который был в нетрезвом состоянии, залез Дарье под юбку и лапал ее ноги. Этими подробностями Митичашвили поделилась на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Когда же девушка попросила актера извиниться за неприятную ситуацию, то он на это никак не отреагировал.

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"Мне наплевать, насколько известный человек. Мне наплевать на то, что когда-то он сделал что-то полезное. Мне наплевать вообще на все "смягчающие" моменты. Такого не должно быть! Не должен актер А. Головин залезать своими грязными руками вам под юбку. И чистыми тоже. И даже в перчатках, если вы не давали согласия! Не должны девушки, которые стоят рядом, улыбаться ему в тот момент, когда ты спрашиваешь, в своем ли он уме. Не должен человек вместо извинений продолжать поливать тебя помоями. Не должны его друзья рассказывать, что профессия актера может оправдать подобные действия!" – говорится в публикации.

Команда Головина моментально отреагировала на заявление. Его представитель Анна Стародумова сказала, что Александр "точно не добивался ни к кому". По ее мнению, "никому неизвестные артистки просто хотят попиариться". Об этом она заявила "Известиям".

Коротко о знаменитости:

Александр Головин – российский актер театра и кино.

Первой его актерской работой стали съемки в клипе Найка Борзова "Три слова", когда юному артисту было десять лет. Через два года Головин получил эпизодическую роль в фильме "Бледнолицый лжец" Виталия Москаленко, где снимались Сергей Безруков, Анна Самохина и Екатерина Гусева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-возлюбленная российского актера и звезды сериала "Кадетство" Александра Головина Светлана Белогурова подала на него в суд и потребовала 200 тысяч рублей. Именно такую сумму, по словам Белогуровой, она потратила на юристов, чтобы доказать отцовство Головина.