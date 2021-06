Звезда "Игры престолов" намекнула на нетрадиционную ориентацию

Британская актриса, звезда "Игры престолов" Софи Тернер, которая сыграла в известной саге Сансу Старк, намекнула на бисексуальность, опубликовав неоднозначный пост в социальных сетях. Так, она написала популярное в ЛГБТ-сообществе выражение Time isn't straight and neither am I (можно перевести как "время не натурально, и я тоже").

25-летняя замужняя знаменитость выложила пост в Instagram-stories, передает издание Daily Mail. Она также прикрепила к публикации изображение с надписью "би-прайд" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Наступил ****** [чертов] месяц прайда, детка!" – написала актриса.

Фанаты восприняли эту информацию от Тернер как прямой намек на нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Напомним, что в июле прошлого года звезда родила первенца, отцом которого стал участник музыкальной группы Jonas Brothers Джо Джонас. Селебрити встречались с 2016 года, а в 2019 заключили официальный брак.

Тернер в своих интервью ранее честно призналась, что на съемках "Игры престолов" постоянно целовалась с коллегой Мэйси Уильямс, которая сыграла Арью Старк.

