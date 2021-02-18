Сальма Хайек ответила хейтерам на сплетни о браке по расчету

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек ответила на слухи о том, что ее брак с миллиардером Франсуа-Анри Пино является фиктивным.

По ее словам, подобные утверждения общественности выглядят смешно и глупо. Знаменитость говорит, что они с мужем вместе уже на протяжении 15-ти лет, поэтому упрекать ее в браке по расчету нелогично. Об этом пишет Stylecaster (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"На фотографиях невозможно увидеть моего мужа настоящего. Он помог мне кардинально изменить образ жизни и стать намного лучше. Подумайте, прежде чем что-то говорить, ведь с ним я вместе уже 15 лет. Мы очень любим друг друга", – объяснила Сальма.

Кроме того, Хайек не стала скрывать, что резкие высказывания о браке из-за денег сильно обижают ее.

"Это не просто оскорбление для меня. Люди судят ведь не только меня… Но они даже представить себе не могут, какое это счастье – быть рядом с любимым человеком", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сальма Хайек заявила о расизме в Голливуде. В молодости ее хотели убедить в том, что после 30-ти ее карьере придет конец.