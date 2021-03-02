Принца Гарри раскритиковали за то, что он появляется на публике в старых вещах

Пользователи в сети раскритиковали герцога Сассекского, принца Гарри из-за того, что на интервью телеведущей Опре Уинфри он появился в своем фирменном сером костюме.

Также на нем была белоснежная рубашка с длинным рукавом, серый пиджак и коричневые ботинки. Внимательные поклонники заметили, что за последние несколько лет принц Гарри неоднократно появлялся в аналогичном образе на разных мероприятиях. В том числе, когда впервые представлял миру малыша Арчи в мае 2019 года. Об этом пишет Dailymail.

В отличии от своего супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл не может себе позволить появиться на публике в одном и том же наряде дважды. Она всегда демонстрирует безупречное чувство стиля и изысканный вкус.

Отметим, что интервью 39-летней Меган Маркл и 36-летнего принца Гарри Опре Уинфри выйдет через несколько дней. По мнению королевских экспертов, оно может негативно повлиять на их отношения с британской королевской семьей.

Как сообщал OBOZREVATEL, с кем дружат Меган Маркл и принц Гарри. Многих поклонников интересует вопрос, с кем же дружат герцог и герцогиня Сассекские. Выяснилось, что они поддерживают общение с принцессой Евгенией Йоркской.