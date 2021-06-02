Брэда Питта заподозрили в романе с Андрой Дэй: что о ней известно

Поклонники продолжают активно обсуждать личную жизнь известного американского актера и продюсера Брэда Питта, которого заподозрили в романе с певицей и автором песен Андрой Дэй. Слухи о возможных отношениях начались после того, как звезды открыто заигрывали друг с другом на церемонии вручения "Оскара" в апреле.

Так, Дэй была номинирована на премию "Оскар" за главную роль в фильме "Соединенные Штаты против Билли Холидей". Об этом пишет издание Hitc (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Андра Дэй уже некоторое время находится в "поле зрения" Брэда Питта. Они флиртовали за кулисами "Оскара" и обменялись телефонами. Это могли быть просто профессиональные отношения, но некоторые из приятелей Брэда говорили о том, что они будут отличной парой", – заявил инсайдер.

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Что известно об Андре Дей:

Андра Дэй – американская певица, автор песен и актриса, впервые дебютировавшая в 2015 году.

Малоизвестным является тот факт, что Андра Дэй – это сценический псевдоним исполнительницы. Ее настоящее имя – Кассандра Моник Бати.

Дэй родилась в декабре 1984 года. В детстве девочка часто пела евангельские песни в Первой объединенной методистской церкви в Чула-Виста.

Уникальный талант будущей звезды заинтересовал американского певца и композитора Стиви Уандера. В разговоре с Live Nation Дэй заявила: "Мне звонит единственный и неповторимый Стиви Уандер – и, прежде всего, я не поверила своим ушам".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анджелина Джоли впервые рассказала о травме из-за развода со своим экс-супругом актером Брэдом Питтом. Знаменитость решилась рассказать о личном и призналась, что игра в фильме "Те, кто желает мне смерти" исцелила ее в то непростое время.