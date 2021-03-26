Генетическая особенность сделала кота звездой сети. Видео
Необычный кот породы сиреневый сиамский прославился благодаря тому, что у него огромные клыки. Они появились из-за генетической мутации.
Хозяйка животного выложила на своей странице в Tik Tok короткий ролик, в котором показала питомца (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).Такая особенность сделала 13-летнего Сабера настоящей знаменитостью, ведь его уникальная внешность заинтересовала многих.
Девушка, которая забрала кота из приюта, рассказала, что ранее публиковала его фото в социальных сетях с просьбой забрать животное к себе домой. Однако на предложение никто не откликнулся, поэтому спустя неделю она забрала его сама.
Несмотря на то, что изначально из-за нового жителя возникли проблемы, поскольку девушка живет в арендованной квартире, сейчас все наладилось. По словам хозяйки кота, это он только с виду грозный, а так он очень игривый и ласковый.
Как сообщал OBOZREVATEL:
кот необычного окраса стал звездой интернета. Жительница США по имени Кэти Дуда забрала к себе домой двух котят из приюта. У одного из них, как выяснилось потом, есть большое темное пятно в форме сердца.
Щенок шарпея покорил огромными складками и стал звездой сети. Его хозяйка – 22-летняя Тереза Молл Аргуимбау, живет со своими собаками на Менорке в Испании. По ее словам, Харви – самый "морщинистый" из всех ее питомцев, и эта особенность делает животное уникальным.