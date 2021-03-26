Генетическая особенность сделала кота звездой сети. Видео

Необычный кот породы сиреневый сиамский прославился благодаря тому, что у него огромные клыки. Они появились из-за генетической мутации.

Хозяйка животного выложила на своей странице в Tik Tok короткий ролик, в котором показала питомца (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).Такая особенность сделала 13-летнего Сабера настоящей знаменитостью, ведь его уникальная внешность заинтересовала многих.

Девушка, которая забрала кота из приюта, рассказала, что ранее публиковала его фото в социальных сетях с просьбой забрать животное к себе домой. Однако на предложение никто не откликнулся, поэтому спустя неделю она забрала его сама.

Несмотря на то, что изначально из-за нового жителя возникли проблемы, поскольку девушка живет в арендованной квартире, сейчас все наладилось. По словам хозяйки кота, это он только с виду грозный, а так он очень игривый и ласковый.

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