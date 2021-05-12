Финалистка 'Від пацанки до панянки' призналась, что не может завязать с алкоголем

Финалистка пятого сезона реалити "Від пацанки до панянки" Ира Бакулина рассказала, что до сих пор не может справиться с алкогольной зависимостью. Она с детства жила среди пьянок и драк.

Даже на проекте Нового канала девушка долго умудрялась находить алкоголь и напиваться при каждом удобном случае. "Честно, после проекта с зависимостью бывает очень сложно. Не до конца ее поборола. Но очень хочу c ней окончательно попрощаться", – отметила девушка.

По ее словам, если бы снимали сезон "Від пацанки до панянки", где собрали учениц школы леди всех выпусков, она обязательно снова пошла бы на проект, потому что не до конца справилась с проблемами.

После окончания реалити девушка переехала в Киев и пытается обустроиться в столице.

"Я стала более открытой к людям, – признается Бакулина. – Поняла, что очень харизматичный

человек. Что надо выбирать, с кем общаться. Также простила отчима, хоть и не до конца. Сейчас пытаюсь понять, чем хочу заниматься в жизни".

Чтобы девушка не вернулась к зависимости, даже после окончания проекта ее продолжает

поддерживать команда реалити.

Как сообщал OBOZREVATEL, победительницей "Від пацанки до панянки"пятого сезона стала Валерия Ткаченко (Чича), поборовшая на проекте наркотическую зависимость. Она получила главный приз в размере 100 тысяч гривен.