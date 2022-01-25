Финалиста нацотбора Евровидения LAUD дисквалифицировали из-за лжи: кто его заменит
Организационный комитет национального отбора Евровидения сменил одного из финалистов. Теперь певец LAUD прекращает свое участие, поскольку было обнаружено, что конкурсная его песня "Head Under Water" была обнародована еще в 2018 году, что прямо нарушает правила.
Его место в восьмерке занял Barleben с песней "Hear My Words". Соответствующее заявление появилось на официальной странице "Суспільного Евровидение" в Instagram.
Отметим, что артист настаивает на том, что трек дорабатывался и официальный релиз состоялся осенью 2021. Однако выяснилось, что впервые трек был обнародован автором Дэниелем Ботингом на его личном YouTube-канале.
К слову, согласно правилам нацотбора, песня не должна быть обнародованной, выходить в релиз и исполняться публично, не должна быть доступна общественности, а также не должна быть использована в коммерческих целях до 01 сентября 2021 года.
Теперь список финалистов национального отбора выглядит так:
Alina Pash - Тіні забутих предків
Barleben - Hear My Words
Cloudless - All be alright
Kalush Orchestra - Стефания
Michael Soul - Demons
Our Atlantic - Моя Любовь
Roxolana - GIRLZZZZ
Wellboy - Nozzy Bossy
LAUD опубликовал большой пост на личной странице в Instagram, в котором прокомментировал ситуацию. Он обратился к организаторам с призывом "принять решение, отвечающее духу и ценностям международного конкурса".
"Дисквалификация явного лидера отбора требует как минимум консультации с EBU и получения их комментария/рекомендации, учитывая предыдущий опыт.⠀Если помните, подобная ситуация была с победителем Евровидения-2019 Дунканом Лоуренсом. Его песня Arcade появилась на YouTube за несколько лет до участия в ESC, еще до официального релиза. Я очень люблю эту песню и верю, что с ней смогу достойно представить Украину на конкурсе Евровидение-2022", – написал LAUD.
В свою очередь новый финалист Barleben поблагодарил организаторов за доверие.
"Спасибо за доверие и буду рад осуществить свою мечту. Очень жду результатов отбора в финал", – коротко написал исполнитель.
Напомним, что предстоящий 66-й конкурс песни "Евровидение" состоится в Турине. Так случилось благодаря победе итальянской рок-группы Måneskin с песней "Zitti e buoni" в прошлом году в Роттердаме (Нидерланды).
Коротко о конкурсе:
Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза, который проходит каждый год, начиная с 1956 года. От каждой страны участвует по одному представителю. Мероприятие транслируют в прямом эфире.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что известно о финалистах Национального отбора на "Евровидение-2022". Также мы писали о том, что оргкомитет Евровидения показали тематическое оформление песенного конкурса, который раскритиковали в сети.