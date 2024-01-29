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"Это может быть смешным, когда много выпьешь". Игорь Кондратюк жестко прошелся по юмору "Квартала 95"

Оксана Гейдор
Шоу
3 минуты
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'Это может быть смешным, когда много выпьешь'. Игорь Кондратюк жестко прошелся по юмору 'Квартала 95'

Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк рассказал, почему считает, что юмор "Квартала-95" очень низкого качества, а также объяснил, из-за чего украинцы продолжают покупать билеты на юмористические шоу, все чаще получающие порции критики за некачественный, а местами – даже оскорбительный контент. .

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Об этом Игорь Кондратюк рассказал в интервью OBOZ.UA. Известный медийщик говорит, что у кварталовцев нет "тонкого юмора, сатиры, зато многое другое – псевдоюмористические ржаки".

"Боюсь ошибиться с годом, но, кажется, последний раз смотрел в 2005 году, они транслировались на "Интере", – вспоминает Кондратюк. – И включил выпуск из-за того, что меня пригласили там выступить, как и всех других тогдашних ведущих этого канала, с финальной песней. Этот выпуск выходил, когда "Интер" праздновал какую-то годовщину. Однако не было интересно – КВН я в своей жизни уже насмотрелся. Что с тех пор изменилось? Не знаю. "Квартал" для меня еще с того времени был слишком неукраинским. До того, как они перешли на украинский язык, я не воспринимал их как юмористов, работающих для украинцев".

Кондратюк говорит, что в его новостной ленте на Facebook, скандалы, окружающие "Квартал", появляются раньше, чем он просыпается: "Есть много нарезок в YouTube. Зеленский, став президентом, спрашивал: вас это обижало? Это не то, что оскорбляло, это было совершенно невозможно для любого человека, у которого есть хотя бы какая-то любовь к своей Родине. Создавалось впечатление, что многие их номера были написаны антиукраинскими авторами".

"Наподобие шуток об эбонитовых палочках или сеньоре-голодоморе, – перечисляет медийщик. – Как это может быть мне смешно, когда считаю, как гражданин, что самым большим преступлением Советского Союза против Украины был искусственный Голодомор? Я сам из села, поэтому смотреть на это было очень больно, зная, как в селе люди на каждом клочке земли стараются что-то вырастить – потому что память о страшных временах будет жить с нами не в одном поколении".

Кондратюк соглашается с мнением многих медиаэкспертов, что юмор кварталовцев идет куда-то не туда: "Но я против цензуры. Закрыть "Квартал" можно было, если против них начали, например, несколько резонансных дел. И таким образом их обанкротили. Но никто этого не делал. Мы же видели, как во время правления всех властей, в зале сидели их представители и смеялись. Хотя, к слову, многое из этого монтаж. Я помню, как Юрий Луценко в кадре будто бы смеется над шуткой о себе, но не уверен, что это съемка именно тогда, когда шел на сцене номер. Режиссер монтажа может даже смешные шутки сделать смешными".

"Это может быть смешным, когда много выпьешь". Игорь Кондратюк жестко прошелся по юмору "Квартала 95"

"Почему люди ходят на эти выступления? – продолжает Кондратюк. – Хочется развлекаться – это банально, но факт. Подавляющему большинству людей нужно отключать на время мозги, ибо, если этого не делать, мы здесь убиваем друг друга из-за эмоционального напряжения. Здесь вопрос в другом: качества шуток. Юмористы должны понимать, что фривольно шутить об украинцах из Скадовска – это низко. Номер "Квартала" о переселенке из Скадовска – это издевательство. Это, вероятно, может быть смешным, когда ты много выпьешь. Или для тех, кто не разбирается в действительно хороших шутках. Не читал как минимум "12 стульев" Ильфа и Петрова. У кварталовцев нет тонкого юмора, сатиры, зато многое другое – псевдоюмористические ржаки. Но многие все же хотят меньшего, чем большего. Да они устроены. Особенно с появлением социальных сетей, опускающих многое просто до уровня плинтуса".

Полное интервью с Игорем Кондратюком читайте на OBOZ.UA во вторник, 30 января.

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