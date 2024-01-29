'Это может быть смешным, когда много выпьешь'. Игорь Кондратюк жестко прошелся по юмору 'Квартала 95'

Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк рассказал, почему считает, что юмор "Квартала-95" очень низкого качества, а также объяснил, из-за чего украинцы продолжают покупать билеты на юмористические шоу, все чаще получающие порции критики за некачественный, а местами – даже оскорбительный контент. .

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Об этом Игорь Кондратюк рассказал в интервью OBOZ.UA. Известный медийщик говорит, что у кварталовцев нет "тонкого юмора, сатиры, зато многое другое – псевдоюмористические ржаки".

"Боюсь ошибиться с годом, но, кажется, последний раз смотрел в 2005 году, они транслировались на "Интере", – вспоминает Кондратюк. – И включил выпуск из-за того, что меня пригласили там выступить, как и всех других тогдашних ведущих этого канала, с финальной песней. Этот выпуск выходил, когда "Интер" праздновал какую-то годовщину. Однако не было интересно – КВН я в своей жизни уже насмотрелся. Что с тех пор изменилось? Не знаю. "Квартал" для меня еще с того времени был слишком неукраинским. До того, как они перешли на украинский язык, я не воспринимал их как юмористов, работающих для украинцев".

Кондратюк говорит, что в его новостной ленте на Facebook, скандалы, окружающие "Квартал", появляются раньше, чем он просыпается: "Есть много нарезок в YouTube. Зеленский, став президентом, спрашивал: вас это обижало? Это не то, что оскорбляло, это было совершенно невозможно для любого человека, у которого есть хотя бы какая-то любовь к своей Родине. Создавалось впечатление, что многие их номера были написаны антиукраинскими авторами".

"Наподобие шуток об эбонитовых палочках или сеньоре-голодоморе, – перечисляет медийщик. – Как это может быть мне смешно, когда считаю, как гражданин, что самым большим преступлением Советского Союза против Украины был искусственный Голодомор? Я сам из села, поэтому смотреть на это было очень больно, зная, как в селе люди на каждом клочке земли стараются что-то вырастить – потому что память о страшных временах будет жить с нами не в одном поколении".

Кондратюк соглашается с мнением многих медиаэкспертов, что юмор кварталовцев идет куда-то не туда: "Но я против цензуры. Закрыть "Квартал" можно было, если против них начали, например, несколько резонансных дел. И таким образом их обанкротили. Но никто этого не делал. Мы же видели, как во время правления всех властей, в зале сидели их представители и смеялись. Хотя, к слову, многое из этого монтаж. Я помню, как Юрий Луценко в кадре будто бы смеется над шуткой о себе, но не уверен, что это съемка именно тогда, когда шел на сцене номер. Режиссер монтажа может даже смешные шутки сделать смешными".

"Почему люди ходят на эти выступления? – продолжает Кондратюк. – Хочется развлекаться – это банально, но факт. Подавляющему большинству людей нужно отключать на время мозги, ибо, если этого не делать, мы здесь убиваем друг друга из-за эмоционального напряжения. Здесь вопрос в другом: качества шуток. Юмористы должны понимать, что фривольно шутить об украинцах из Скадовска – это низко. Номер "Квартала" о переселенке из Скадовска – это издевательство. Это, вероятно, может быть смешным, когда ты много выпьешь. Или для тех, кто не разбирается в действительно хороших шутках. Не читал как минимум "12 стульев" Ильфа и Петрова. У кварталовцев нет тонкого юмора, сатиры, зато многое другое – псевдоюмористические ржаки. Но многие все же хотят меньшего, чем большего. Да они устроены. Особенно с появлением социальных сетей, опускающих многое просто до уровня плинтуса".

Полное интервью с Игорем Кондратюком читайте на OBOZ.UA во вторник, 30 января.

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