'Это моя личная цель, это долг перед страной': Могилевская рассказала о концертах для военных и спектаклях в прифронтовых городах

С самого начала российского вторжения России в Украину певица Наталья Могилевская не уезжала из Киева и не покидала страну. Она убеждена, что Народная артистка должна оставаться с народом в самое тяжелое время.

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Недавно певица поделилась своим мнением о войне в интервью эфиру телемарафона.

"То, что происходит сейчас с Украиной, это действительно страшно для всех! Но когда я вижу насколько нужна моя поддержка сегодня, страх исчезает. Я уверена, что народный артист должен быть с народом. И 20 лет люди ходили на мои концерты, дарили мне любовь, а возьму их и брошу?! Для меня это было невозможно! Мы сделали недавно турне спектаклей "Я дома", "Дочки" в прифронтовые города Украины. Это Харьков, Сумы, Запорожье, Чернигов."

Могилевская уверена, что людям сейчас очень важна поддержка. Потому что певица считает, что есть несколько типов украинцев: те, кому нужна поддержка, отчаявшиеся в войне, устали от боевых действий в стране и те, кто привык к войне. Им всем нужна вера в победу, поэтому ее представления дают надежду на счастливое будущее Украины.

"В начале войны мы остановили врага "голыми руками", благодаря вере, боевому духу украинцев! И на своих спектаклях я именно это и делаю, поднимаю силу духа нашего народа, самооценку, даю надежду! Это моя личная цель, это долг перед страной! ", – отметила Могилевская.

Откровенное интервью певицы настолько поразило зрителей, что многие из них не могли не оставить комментарии в YouTube.

"Смотрю и плачу! На сколько же украинцы красивые, сильные и храбрые! Такая нация может и будет только ПОБЕДИТЬ! СЛАВА УКРАИНЕ!";

"Багато слухала інших артистів в них усмішка не зникала. А в Наталі я бачу сум, тривогу і великі хвилювання за Україну. І душа плаче за дітей матерів і солдат Повага і шана Наталі";

"Вражена….Наталя чудова...Дійсно народна, бо не лише співає для народу, а завжди з народом.Браво як співачці і ЛЮДИНІ!", – пишут пользователи.



Следующий спектакль "Дочки" Наталья Могилевская планирует представить 12 марта.

Билеты https://kontramarka.ua/ru/vistava-donki-mogilevska-77982.html