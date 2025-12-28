'Его никто никогда не заменит': умер актер и телеведущий Анатолий Суханов. Фото

В столице на 55-м году жизни скончался актер Киевского академического театра "Колесо" и известный телеведущий детских программ "Эники-беники" и "Лего-экспресс" Анатолий Суханов. Прощание с художником стало болезненной потерей для театрального сообщества и нескольких поколений зрителей.

Об этом сообщили на странице Киевского академического театра "Колесо" в Facebook. Анатолий Суханов ушел из жизни 27 декабря в одной из столичных больниц, куда его утром госпитализировала бригада скорой помощи.

О смерти актера сообщил коллектив театра "Колесо", где он много лет работал и был одной из ключевых фигур труппы. Коллеги напомнили, что всего несколько дней назад, 23 декабря, артист отметил свое 54-летие.

Мать актера, писательница Елена Черногуз, эмоционально отреагировала на потерю, отметив, что Анатолия "никто никогда не заменит", и подчеркнула любовь и уважение, которое он получил в течение жизни. Анатолий Суханов родился в Киеве. В 1994 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого по актерской специальности, а в 2006 году – по специальности режиссера. Работал преподавателем в родном вузе, совмещая педагогическую деятельность с работой на сцене театра "Колесо".

Широкой общественности Суханов был известен не только театральными ролями, в частности в спектакле "СкороВода" по сценарию Ивана Драча, но и как харизматичный и любимый детьми телеведущий программ "Еники-беники" и "Лего-экспресс", которые стали культовыми для украинского телевидения. Его вклад в культуру и детское вещание оставил заметный след в истории украинской сцены и экрана.

