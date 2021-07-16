"Джаз на Днепре – 2021": три дня музыки от мировых и украинских звезд на десяти локациях

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Шоу
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'Джаз на Днепре – 2021': три дня музыки от мировых и украинских звезд на десяти локациях

Начался "Джаз на Днепре – 2021". Фестиваль продлится три дня: 16, 17 и 18 июля. В этом году – на новой локации, в парке им. Тараса Шевченко. Здесь обустроили 10 локаций, только одна – основная сцена – платная, на остальные вход свободный.

"Перенести фестиваль с Монастырского острова было вынужденной мерой, ведь здесь десяток локаций, и это позволяет соблюсти все карантинные ограничения. Монастырский остров – это наша фестивальная жемчужина, которую оценили и зарубежные гости, поэтому надеемся, что мы еще вернемся на эту локацию", – отметил внештатный советник городского головы по вопросам культуры Евгений Гендин.

Внештатный советник городского головы по вопросам культуры Евгений Гендин
Видео дня

Программа "Джаза на Днепре", как всегда, довольно разнообразна. Здесь выступят и известные мировые музыканты, и украинские, а также локальные звезды и молодые исполнители.

"В прошлом году, к сожалению, "Джаз на Днепре", как и большинство мировых фестивалей, проходил онлайн. В этом году мы очень рады, что можем окунуться в эту джазовую атмосферу оффлайн", – отметил глава художественного совета при городском голове, заслуженный деятель искусств Украины Григорий Гельфер.

Заслуженный деятель искусств Украины Григорий Гельфер

Начался фестиваль с выступления понтонного оркестра на открытой сцене у главного входа в парк Шевченко – "Rising stars stage". Также организаторы пригласили сюда 5 команд из разных стран: Украины, Польши, Франции и т.д.

"Джаз на Днепре – 2021": три дня музыки от мировых и украинских звезд на десяти локациях

"Мы уже второй раз выступаем на" Джазе на Днепре ". Нам очень нравится этот фестиваль. Сыграем сегодня известные произведения, мировые хиты", – поделился начальник оркестра, военный дирижер военного оркестра 194 понтонного полка государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины, полковник Богдан Задорожный .

начальник оркестра Богдан Задорожный

Основная сцена – единственная платная локация фестиваля. Она будет работать два дня, 17 и 18 июля, в летнем театре. 17 июля в 19:00 в первом отделении выступит трио Джеки Террассона. Он представит авторскую программу "53".

В этом году отмечается столетний юбилей Астора Пьяццоллы. Для программы, посвященной ему, организаторы впервые пригласили в Украину итальянского композитора Марио Стефано Пьетродарки, который выступит 18 июля на основной сцене с днепровским квинтетом. А во втором отделении выступит испанская исполнительница Buika.

Также будет работать экспериментальная ночная локация "Night white stage". Она ориентирована на молодежь. 16 июля площадка начала работу с джем-сейшена исполнителей из "Rising stars stage", программу продолжит dj из Киева Ксения Палфи. 17 июля выступит Евгений Гончаров, Николь Рашель. Программа оба дня стартует в 22:30.

Напомним, из-за карантина вход на основную сцену в соответствии с законодательством возможен только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Для удобства гостей мероприятия стоимость теста включена в стоимость билета.

Детали о фестивале можно найти на официальном сайте https://jazz-dnepr.com/.

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