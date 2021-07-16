'Джаз на Днепре – 2021': три дня музыки от мировых и украинских звезд на десяти локациях

Начался "Джаз на Днепре – 2021". Фестиваль продлится три дня: 16, 17 и 18 июля. В этом году – на новой локации, в парке им. Тараса Шевченко. Здесь обустроили 10 локаций, только одна – основная сцена – платная, на остальные вход свободный.

"Перенести фестиваль с Монастырского острова было вынужденной мерой, ведь здесь десяток локаций, и это позволяет соблюсти все карантинные ограничения. Монастырский остров – это наша фестивальная жемчужина, которую оценили и зарубежные гости, поэтому надеемся, что мы еще вернемся на эту локацию", – отметил внештатный советник городского головы по вопросам культуры Евгений Гендин.

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Программа "Джаза на Днепре", как всегда, довольно разнообразна. Здесь выступят и известные мировые музыканты, и украинские, а также локальные звезды и молодые исполнители.

"В прошлом году, к сожалению, "Джаз на Днепре", как и большинство мировых фестивалей, проходил онлайн. В этом году мы очень рады, что можем окунуться в эту джазовую атмосферу оффлайн", – отметил глава художественного совета при городском голове, заслуженный деятель искусств Украины Григорий Гельфер.

Начался фестиваль с выступления понтонного оркестра на открытой сцене у главного входа в парк Шевченко – "Rising stars stage". Также организаторы пригласили сюда 5 команд из разных стран: Украины, Польши, Франции и т.д.

"Мы уже второй раз выступаем на" Джазе на Днепре ". Нам очень нравится этот фестиваль. Сыграем сегодня известные произведения, мировые хиты", – поделился начальник оркестра, военный дирижер военного оркестра 194 понтонного полка государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины, полковник Богдан Задорожный .

Основная сцена – единственная платная локация фестиваля. Она будет работать два дня, 17 и 18 июля, в летнем театре. 17 июля в 19:00 в первом отделении выступит трио Джеки Террассона. Он представит авторскую программу "53".

В этом году отмечается столетний юбилей Астора Пьяццоллы. Для программы, посвященной ему, организаторы впервые пригласили в Украину итальянского композитора Марио Стефано Пьетродарки, который выступит 18 июля на основной сцене с днепровским квинтетом. А во втором отделении выступит испанская исполнительница Buika.

Также будет работать экспериментальная ночная локация "Night white stage". Она ориентирована на молодежь. 16 июля площадка начала работу с джем-сейшена исполнителей из "Rising stars stage", программу продолжит dj из Киева Ксения Палфи. 17 июля выступит Евгений Гончаров, Николь Рашель. Программа оба дня стартует в 22:30.

Напомним, из-за карантина вход на основную сцену в соответствии с законодательством возможен только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Для удобства гостей мероприятия стоимость теста включена в стоимость билета.

Детали о фестивале можно найти на официальном сайте https://jazz-dnepr.com/.