Джамала презентовала кавер песни Скрябина 'Хай буде так, як хочеш ти', ставший саундтреком фильма 'Я, 'Победа' и Берлин'

Победительница "Евровидения" в 2016 году JAMALA презентовала песню группы "Скрябин" в 2005 году "Да будет так, как хочешь ты", которая вошла в состав студийного альбома бенду - "ТАНГО".

Кавер от Джамалы стал саундтреком фильма по повести Кузьмы Скрябина "Я, Победа" и Берлин".

Трек не так известен, как некоторые другие синглы Кузьмы, однако честен и откровенен, как и остальные его музыкальные творения. Он имеет особое "дорожное" настроение, когда хочется смотреть на виды за окном, мечтать о чем-то приятном.

"Я не могу сказать, к сожалению, что близко знала Кузьму. Но каждая наша встреча была как big bada boom. Мы всегда встречались как старые друзья - обнимались, целовались. А еще Кузьма каждый раз падал на колени и говорил: "Ну, ты фирма, ты фирма". Было в нем что-то, что позволяло ощущать себя рядом суперзвездой.

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Конечно, я обрадовалась, что снимают картину о его жизни. И когда выбирала среди песен, мне хотелось взять не слишком популярную, как, например, "Спи себе сама", "Молчать" и тому подобное. "Да будет так, как хочешь ты", несмотря на достаточно танцевальный ритм, мне кажется, безумно глубокой и безгранично личной. Она о нас, о самых простых чувствах. О том, что каждый делает в жизни глупости и ищет вокруг виновных. И на ровном месте обижается, когда вину свалить не на кого.

Это совершенно точно жизненная история. Важно только то, что мы можем сделать, чтобы чувствовать себя счастливыми. Правда? Можно начать с того, что осчастливить близкого вам человека. "Да будет так, как хочешь ты" - это песня о полной отдаче, 100% доверие. Мне очень она импонирует. Кажется, получилось отлично. Мне бы очень хотелось, чтобы все вспомнили эту песню и почувствовали, насколько она крута", – поделилась Джамала.

Отметим, что для картины Я, Победа и Берлин топовые украинские исполнители записали 16 кавер-версий хитов легендарной украинской группы Скрябин.

Кинокомпания Star Media запечатлела атмосферу 90-х и изобразила героя повести Кузьмы — рокера и озорника.

Согласно сюжету, простой парень, начинающий музыкант Кузьма, за три дня до запланированного концерта отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". В немецкой столице парень планирует обменять подержанный автомобиль на новенький тогда еще - шестисотый "Мерседес". Именно такой подарок он хочет совершить своей любимой Барбаре. В то же время, он пообещал ребятам из группы успеть вернуться на выступление.

Однако уже с первых минут путешествия становится понятно, что не все так просто – все пошло кувырком. Однако приключение поможет героям найти подлинное предназначение.

Фильм "Я, Победа и Берлин" – это история о становлении музыканта, поисках себя, дружбе и пути к мечте, наполненный сногсшибательными приключениями.

В широкий прокат картина выйдет 24 марта 2022 года.