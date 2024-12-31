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Что посмотреть в новогоднюю ночь: телепрограмма самых популярных украинских каналов 31 декабря

Анастасия Какун
Шоу
2 минуты
2,7 т.
Что посмотреть в новогоднюю ночь: телепрограмма самых популярных украинских каналов 31 декабря

Совсем скоро придет 2025 год, а это значит, что в ночь с 31 декабря на 1 января за праздничными столами соберутся близкие и родные люди. В это время добавить более веселой атмосферы помогут любимые юмористические шоу, фильмы и концерты, который будут традиционно транслироваться по телевидению.

Видео дня

Актеры "Квартала 95", "Дизель Студио" и другие звезды отечественного шоу-бизнеса уже подготовили свои выступления, чтобы добавить зрителям праздничное настроение. Детальнее о новогодней телепрограмме читайте в материале OBOZ.UA.

ICTV2

31 декабря в 19.00 состоится премьера юмористического "Дизель Шоу" на канале ICTV2. Как отметили создатели проекта, зрителей ждет не только уникальный юмор, но и выступления любимых украинских артистов.

В 04:15 телеканал покажет фильм "Мама миа!", а в 06:05 – скетч-шоу "На троих".

1+1 Украина

Увидеть новогодний выпуск "Єдиного Кварталу" можно будет на телеканале "1+1 Украина" в 19:00. Актеры "Вечернего" и "Женского Квартала" собрались вместе, чтобы представить украинцам юмористические и музыкальные номера, которые поднимут настроение и подарят ощущение праздника. Кроме того, на сцене появятся Оля Полякова, Наталья Могилевская, группа "Антитіла", MONATIK, Надя Дорофеева, группа "Без обмежень", Злата Огневич, ROXOLANA и Alekseev.

А уже 1 января в 01:15 зрители смогут насладиться множеством любимых треков, просматривая "Музичну платформу України".

ICTV

Фанаты праздничных концертов смогут насладиться любимыми песнями во время просмотра "Музичної Платформи України" на телеканале ICTV. 31 января в 23:00 свои лучшие хиты исполнят самые популярные звезды отечественной сцены, чтобы аудитория могла встретить Новый год с лучшими эмоциями. А уже в 01:00 состоится показ юбилейного концерта к 30-летию группы "Океан Ельзи".

Что посмотреть в новогоднюю ночь: телепрограмма самых популярных украинских каналов 31 декабря

СТБ

Телеканал СТБ решил показать зрителям их любимые сериалы. 31 декабря начнется трансляция всех серий кинокартины "Спіймати Кайдаша". После поздравления президента Украины, которое начнется в 23:45, будет показан комедийный проект "Сімейки".

Новый канал

Порадовать зрителей мультфильмами и кинокартинами решил и "Новый канал". За 1,5 часа до Нового года украинцы смогут посмотреть анимационный фильм "Шрек", а в 00:20 окунуться в фантастический мир приключений с проектом "Ночь в музее", а затем "Ночь в музее: Секрет гробницы" и "Круэлла".

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