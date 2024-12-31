Что посмотреть в новогоднюю ночь: телепрограмма самых популярных украинских каналов 31 декабря

Совсем скоро придет 2025 год, а это значит, что в ночь с 31 декабря на 1 января за праздничными столами соберутся близкие и родные люди. В это время добавить более веселой атмосферы помогут любимые юмористические шоу, фильмы и концерты, который будут традиционно транслироваться по телевидению.

Видео дня

Актеры "Квартала 95", "Дизель Студио" и другие звезды отечественного шоу-бизнеса уже подготовили свои выступления, чтобы добавить зрителям праздничное настроение. Детальнее о новогодней телепрограмме читайте в материале OBOZ.UA.

ICTV2

31 декабря в 19.00 состоится премьера юмористического "Дизель Шоу" на канале ICTV2. Как отметили создатели проекта, зрителей ждет не только уникальный юмор, но и выступления любимых украинских артистов.

В 04:15 телеканал покажет фильм "Мама миа!", а в 06:05 – скетч-шоу "На троих".

1+1 Украина

Увидеть новогодний выпуск "Єдиного Кварталу" можно будет на телеканале "1+1 Украина" в 19:00. Актеры "Вечернего" и "Женского Квартала" собрались вместе, чтобы представить украинцам юмористические и музыкальные номера, которые поднимут настроение и подарят ощущение праздника. Кроме того, на сцене появятся Оля Полякова, Наталья Могилевская, группа "Антитіла", MONATIK, Надя Дорофеева, группа "Без обмежень", Злата Огневич, ROXOLANA и Alekseev.

А уже 1 января в 01:15 зрители смогут насладиться множеством любимых треков, просматривая "Музичну платформу України".

ICTV

Фанаты праздничных концертов смогут насладиться любимыми песнями во время просмотра "Музичної Платформи України" на телеканале ICTV. 31 января в 23:00 свои лучшие хиты исполнят самые популярные звезды отечественной сцены, чтобы аудитория могла встретить Новый год с лучшими эмоциями. А уже в 01:00 состоится показ юбилейного концерта к 30-летию группы "Океан Ельзи".

СТБ

Телеканал СТБ решил показать зрителям их любимые сериалы. 31 декабря начнется трансляция всех серий кинокартины "Спіймати Кайдаша". После поздравления президента Украины, которое начнется в 23:45, будет показан комедийный проект "Сімейки".

Новый канал

Порадовать зрителей мультфильмами и кинокартинами решил и "Новый канал". За 1,5 часа до Нового года украинцы смогут посмотреть анимационный фильм "Шрек", а в 00:20 окунуться в фантастический мир приключений с проектом "Ночь в музее", а затем "Ночь в музее: Секрет гробницы" и "Круэлла".

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