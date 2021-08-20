'Чорноморські ігри', топ клипов и главный концерт Независимости: что покажет М1 к 30-летию Украины

20-22 августа в городе Скадовск Херсонской области состоится 18-й Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Чорноморські Ігри".

Поддержать детей, поделиться опытом и подарить свои выступления приедут более 20 ведущих исполнителей, среди которых — NK, DOROFEEVА, Тина Кароль, TAYANNA, МЯТА, MARIETTA, Валерия Фурман, TARABAROVA, Александр Пономарев, MONATIK, Макс Барских, Анна Тринчер, DANTES, NIKITA LOMAKIN, Оля Цибульская, Артем Пивоваров, группы "Беz Обмежень", "Антитіла" и участники Евровидения в этом году "Go_A".

Прямые включения и прямые телеэфиры пройдут на телеканале М1 20, 21 и 22 августа с 20:00.

Видео дня

24 августа с 13:00 студию телеканала М1 посетят топовые артисты, чтобы поздравить Украину с днем ​​рождения! Музыкальным "украшением" для их поздравлений станут 100 лучших клипов нашего независимого государства. А праздничным вечером с 21:00 смотри прямую трансляцию с НСК "Олімпійський", где состоится грандиозный концерт в честь нашей общей "именинницы".

20, 21. 22 августа, 20:00 — "Чорноморські Ігри" (прямая трансляция)

24 августа, 13:00 — ТОР-100 лучших клипов независимой Украины

24 августа, 21:00 — грандиозный концерт в честь Дня независимости на НСК "Олімпійський" (прямая трансляция)