'Быть хранительницей – это не роль, а сущность': Камалия дала в Кельне благотворительный концерт с немецкими музыкантами

Певица KAMALIYA совместно с легендарным европейским барабанщиком Лесли Мандоки устроила концерт в поддержку украинских беженцев. На этот раз выступление состоялось в немецком Кельне, а само мероприятие вживую транслировал телеканал BUNTE.de.

Все перечисленные за время трансляции средства пойдут на гуманитарную поддержку украинцев, которые из-за войны войны с Россией были вынуждены покинуть родной дом. Этим активно лично занимается певица в своем благотворительном фонде Care for Ukraine.

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Совместно с Мандоки и его бэндом, KAMALIYA уже успела выступить на джазовом фестивале в Бургхаузене, где на привлечение внимания к войне в Украине исполнила "Imagine" Джона Леннона. Также исполнители стали соорганизаторами благотворительного бала в Баварии, к участию в котором были приглашены наиболее влиятельные концерны, холдинги и компании.

KAMALIYA: "Мои красивые, свободолюбивые, мирные соотечественники оставили все то, что хотя бы минимально обеспечивало их потребности… Сейчас вместе с единомышленниками мы в Care For Ukraine занимаемся всем тем, что может улучшить судьбу граждан и физически, и морально. Лично для меня быть хранительницей, уверена, как и для каждой украинки, это не роль, а сущность. Верю, что победа близка. Слава Украине!".