Бренд без масок: Поплавский о подлинности, деньгах и философии жизни

Вилена Воронова, известный брендолог, кандидат наук по социальным коммуникациям, основательница и генеральный директор Международного брендингового агентства "BRANDING & BRANDING & CONSULTING VVV" в преддверии 75-летия Михаила Поплавского дала экспертную оценку успешности личного бренда юбиляра. По ее мнению, это уникальный пример совмещения эпатажа, креатива, творчества и бизнеса.

Как мастер построения эмоциональной связи с аудиторией, он доказал, что подлинность и интуиция могут являться ключевыми элементами успеха. Поговорим о секретах построения персонального бренда, экономической эффективности его проектов и о том, как "поющий ректор" превращает любую идею в прибыльный бизнес.

– Какой бренд можно считать успешным? Какие "рецепты", чтобы стать владельцем капитализированного бренда? В чем, по Вашему мнению, секрет персонального бренда Михаила Поплавского?

– Успешный бренд – это результат системной работы, сочетания многих факторов и уникальной идентичности. Нет магической формулы, которая автоматически создает ценный бренд. Основной рецепт – это глубокое осознание своих сильных сторон, постоянная работа над собой и правильное позиционирование.

Михаил Поплавский – прекрасный пример того, как личная уникальность, мастерство, коммуникационные навыки и сильная интуиция могут стать основой для создания персонального бренда. Он всегда акцентирует внимание на индивидуальности, что вызывает доверие и эмоциональную связь с аудиторией. Сегодня он подтвердил факт того, что в мире нет ничего зеркального. Всё индивидуально и неповторимо. И доминирующую позицию в этой иерархии неповторимости занимает ЧЕЛОВЕК. А еще сила его собственного бренда в действительности.

– В подлинности? Удивили. Трудно поверить, что в наше время там где место пиара и PR-технологиям может остаться место для подлинности?

– Подлинность – это основа успешного бренда. Потребители ожидают, что декларируемые им ценности будут соблюдены полностью. Честность и прозрачность – ключ к долгосрочному успеху.

Михаил Поплавский – это человек, умеющий очаровать своим откровенным подходом. Читая его книги или слушая интервью, ты чувствуешь искренность и эмоциональность, которую невозможно игнорировать. Его смелые заявления и нестандартный взгляд вызывают реакцию, обращают на себя внимание и оставляют след в памяти.

Исследования показывают, что эмоциональная реклама работает лучше: она формирует доверие и положительное отношение к бренду. Поплавский понимает это и умело использует эмоции как инструмент для общения со своей аудиторией.

В мире, где многие прячутся за масками или играют роли, Поплавский отличается тем, что остается собой. Он – мастер создания яркого шоу, но это всегда шоу о правдивости и индивидуальности, а не об игре по чужим сценариям. Его формат – это вдохновляющая подлинность.

Он всегда использует свой шанс и пишет собственную историю, став сценаристом и режиссером своей жизни, доверяя собственной интуиции, которая как дар Творца помогает ему не изменять себе и жить так, чтобы о нем сказали: "Veni, vidi, vici".

– Михаила Поплавского сегодня можно считать человеком-брендом? Или это миф, который удачно используется для собственного пиара?

– Михаил Поплавский – это человек-бренд, и это не просто миф или результат удачной PR-кампании. Продуманная и сильная стратегия, основанная на сочетании харизмы, упорного труда и смелости быть собой.

Как говорится: "Создавайте о себе легенды, ведь даже Боги начинали с этого". Легенды привлекают внимание, заряжают энергией и формируют интерес. В случае Поплавского он всегда оставался в центре внимания – кто увлекался его талантом, кто критиковал. Но это разнообразие реакций лишь усиливало его узнаваемость, а через его образ привлекалось внимание к возглавляемому им Университету культуры.

Сегодня бренд Поплавского стал чем-то большем – он объединяет его личностные качества, ценности с новыми инициативами и проектами. Он фактически показал, как капитализировать свой бренд и использовать его в качестве платформы для создания новых успешных стартапов. Это его уникальный вклад в становление современного брендинга в Украине.

Использование теории стресса в PR-кампаниях – это рискованный, но иногда очень эффективный инструмент. Например, Михаил Поплавский, доказал это своим проектом "Поющий ректор как технология". Несмотря на критику и негативные комментарии типа "Кто дал ему микрофон?", этот PR-ход стал успешной коммуникационной стратегией, которая принесла безоговорочный успех.

Поплавский рискнул привлечь внимание к себе через противоречия, доводя аудиторию до своеобразного "стресса". Однако именно это позволило ему построить крепкую эмоциональную связь с публикой. Телевизионные шоу, концерты, перформансы – все эти средства помогли установить раппорт с аудиторией и вызвать эмпатию.

Поплавский умеет ломать стереотипы и устранять клише. Он создал новую парадигму в своей сфере – строить бренд через смелость, экспрессию и уникальность. Его деятельность выходит за пределы творчества: он сделал Киевский национальный университет культуры и искусств настоящим брендом, сильным и узнаваемым в Украине. Это яркий пример того, как личность может трансформировать институцию и сделать его символом качества и инноваций.

Сегодня Михаил Поплавский, ректор Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ), своим упорным трудом и новаторским подходом сделал университет настолько узнаваемым, что его называют просто – "университет Поплавского" и занимает лидирующие позиции в топрейтингах среди ЗВО.

Михаил Поплавский не только развивает заведение, он активно работает над повышением конкурентоспособности украинского образования, понимает его важность для интеллектуального и духовного развития общества.

Он легко разрушает культурные стереотипы, создавая новые тренды и вовлекает в работу лучших специалистов.

Его талант заключается в умении объединять тех, кто готов работать во благо культуры, видя ее как основу государственности и духовную силу нации. Его университет стал не просто учебным заведением, а символом национального духа и современного подхода к культуре.

– А если перейти на язык экономический, то что в первую очередь Вы можете сказать о бренде Михаила Поплавского?

– Бренды призваны обеспечивать своим владельцам прибыль. Точка. Если ваш бренд не приносит вам прибыли, значит, вы, вероятно, наслушались бреда и пустой болтовни о брендинге.

Я уже говорила, что Поплавский успешно капитализировал свой личный бренд. Он знает основы поведения потребителя, знает основы маркетинга, а также все другие бизнес-механики, которые используются для создания и поддержки бренда на современном рынке. Его сеть ресторанов "Батькивська Хата" стала не только проукраинской гастрономической визитной карточкой, но и культурным маркером. Она популяризирует украинскую кухню и национальные традиции, превращая трассу "Киев-Одесса" в туристический маршрут.

Это известный гастрономический бренд, который базируется на традиционных украинских блюдах – варениках, борщах и даже крапиве. Он удачно соединил гастрономию и туризм, показывая, как национальная кухня может мотивировать туристов и привлекать инвесторов.

– Есть ли взаимосвязь успешности личных брендов с брендом страны?

–Успешные украинцы – успешная Украина. Михаил Поплавский продвигает не только свой личный бренд и Университет культуры, но украинскую культуру, идентичность и идею национальной гордости.

От "простого парня из села" до "поющего ректора" и общественного деятеля. Он не просто популяризирует себя, а строит национальный бренд.

Одним из ключевых его достижений является создание проектов, поддерживающих украинское искусство и молодые таланты. К примеру, детский телевизионный конкурс "Крок до зирок" дал многим молодым артистам возможность сделать первые шаги к успеху.

Благодаря таким инициативам, Поплавский не только популяризирует украинскую песню, но и формирует основу для будущих поколений, верящих в силу своего таланта и нужности своей стране.

Михаил Поплавский ориентируется на будущее, создавая новые идеи и проекты. Его личный бренд неразрывно связан с брендом страны. Он понимает, что бренд Украины – это ежедневная работа, каждый должен вносить в него свой вклад. Люди, которые преуспевают, становятся своеобразными послами своего государства.

Поплавский доказал, что сила бренда "Украина" – в ее эмоциональном наполнении. Он объединяет вокруг себя тех, кто готов вкладывать свои усилия в развитие нации, чтобы каждый мог гордиться своей страной. Его миссия – помочь Украине занять достойное место в мире, благодаря культуре, творчеству и национальной идентичности.