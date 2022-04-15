Бекхэм и Пельтц впервые нарушили молчание после свадьбы: молодожены 'опустошены' из-за войны в Украине

Старший сын звездных супругов Бекхэмов 23-летний Бруклин и его жена 27-летняя актриса Никола Пельтц потратили на свою свадьбу, состоявшуюся 9 апреля, 4 миллиона долларов. После того пара держала молчание по поводу своего великого дня, ведь чувствовала себя "опустошенными" из-за вторжения РФ в Украину.

Пельтц в сторис в своем Instagram огласила эмоции и рассказала, что молодожены не могли скрыть отчаяние на фоне радости свадьбы. По ее словам, актриса искренне надеется, что сможет помочь Украине, которую разрушает война.

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Звезда попросила своих известных друзей присылать пожертвования в Украину, вместо того чтобы дарить молодоженам свадебные подарки.

"Мой папа говорил об этом в своей речи на нашей свадьбе. Я и Бруклин опустошены происходящим в Украине и попросили пожертвовать CareOrg вместо свадебных подарков. Что угодно поможет", – написала она.

Напомним, что церемония прошла в имении невесты в Палм-Бич, Флорида. На свадьбу старшего сына Бекхэмов и дочери миллиардера Николая Пельтца было приглашено около 500 гостей.

Основательница бренда Victoria Secret Виктория Бекхэм появилась на свадьбе в роскошном платье, которое она создала дизайн самостоятельно, а пошив занял всего 5 дней. Обжатое платье со шлейфом шилось в лондонском ателье, которым владеет звезда.

Отец невесты призвал собравшихся не дарить молодоженам деньги, а перевести их в благотворительный фонд, помогающий Украине. В частности, средства потратят на обеспечение водой, пищей и гигиеническими средствами женщин, детей и пожилых людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, свадьба Бруклина и Николы была наполнена еврейскими традициями, которая обошлась семьям в $4 млн. Больше об этом можно прочитать в материале.