В Киеве выступят американские звезды современного нео-соула Jose James & Taali

Джеймса называют "молодым проспектом" джаза. Он получил классическое джазовое образование в The New School of Jazz and Contemporary Music. В 2010 году артист выпустил джазовую пластинку For All We Know с участием бельгийского пианиста Джеффа Неве. Альбом получил премию Эдисона, а L'Academie du Jazz назвала его лучшим вокальным джазовым альбомом года.