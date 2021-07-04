В Киеве выступят американские звезды современного нео-соула Jose James & Taali

Хосе Джеймс – звезда культового лейбла Blue Note Recrods и один из представителей современного нео-соула. Его стиль – отсутствие четкого направления, без разницы, хип-хоп ли это, соул или драм-н-бейс.

Джеймса называют "молодым проспектом" джаза. Он получил классическое джазовое образование в The New School of Jazz and Contemporary Music. В 2010 году артист выпустил джазовую пластинку For All We Know с участием бельгийского пианиста Джеффа Неве. Альбом получил премию Эдисона, а L'Academie du Jazz назвала его лучшим вокальным джазовым альбомом года.

Таали – певица, которая запомнилась многим особым тембром голоса. В ее творчестве переплетается фольк традиции Леонарда Коэна и Джони Митчелл. В 2013-м она создала видеосалон The Orchard Sessions, записывая лайвы из своей нью-йоркской квартиры. В частности, уже на тех записях можно увидеть ее дуэт с Хосе Джеймсом, а также с Snarky Puppy и Бекки Стивенс, совместная работа с которой, к слову, принесла Таали в этом году номинацию на "Грэмми".