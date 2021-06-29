ТОП-7 культовых украинских артистов и групп, которые выступят на Atlas Weekend 2021
В этом году на масштабном фестивале Atlas Weekend 2021 выступит множество знаменитых украинских групп и артистов. Среди них – Верка Сердючка, Океан Эльзы, Тина Кароль, Настя Каменских и другие.
Они исполнят свои легендарные хиты, которые знает каждый поклонник. Подробней о том, кто появится на фестивале среди украинских звезд – читайте далее в материале OBOZREVATEL.
- Тина Кароль
Украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер шоу "Голос Страны". Тренер шоу "Голос. Дети". Ведущая телевизионного шоу "Танцы со звездами". Лучшая исполнительница Украины 2014, 2015, 2018 года по версии YUNA.
- Верка Сердючка
Андрей Данилко – украинский актер, певец, композитор, поэт-песенник, юморист-пародист, режиссёр, сценарист, продюсер и телеведущий, народный артист Украины. Наиболее известен как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка.
- Океан Эльзы
Украинская рок-группа. Создана 12 октября 1994 года во Львове. Лидером и вокалистом группы является Святослав Вакарчук.
- Настя Каменских
Украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". С 2017 года выступает под псевдонимом NK.
Украинская крымскотатарская певица и актриса, народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины. Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.
Российский певец, актер, продюсер и телеведущий; заслуженный артист РФ, народный артист Чеченской Республики. Член Общественной палаты Красногорска.
- Go_A
Украинская электрофолк-группа. Представители Украины на Евровидении 2021.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 5-11 июля в Киеве на ВДНХ пройдет масштабный музыкальный фестиваль Atlas Weekend Friends Edition. В этом году меломанов ждет невероятное шоу: выступления культовых украинских артистов и групп. При этом в первые дни фестиваля, 5 и 6 июля, вход для зрителей будет совершенно бесплатным, однако необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию.