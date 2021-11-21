На ВДНХ в Киеве покажут новогоднее шоу 'Кибер Санта. Другое измерение'

С 11 декабря по 9 января в Концерт-холл ВДНХ (павильон №9), просп. Академика Глушкова, 1 поклонников новогодних фантастических представлений и фанатов компьютерных игр-путешествий ждет премьера концептуально нового мультипространственного шоу-путешествия "Кибер Санта. Другое измерение" от создателей грандиозных зимних постановок "Winterra" и "Вартові мрій".

Как обещают организаторы, впервые в Украине в шоу будут полностью стерты границы между зрителями, сценой и актерами - в нем не будет привычного зрительного зала и сидячих мест, а посетители отправятся в фантастическое путешествие между тремя сценами и сами окажутся в эпицентре сюжета, став частью представления.

"Шоу "Кибер Санта" - это результат работы звездной команды. Соавтором* главной музыкальной темы шоу сталПотап (Алексей Потапенко). Трек был записан на MOZGI Studios, а зазвучит он в исполнении солиста группы MOZGI - Дяди Вади*. Согласитесь, сложно представить себе новогодние праздники без зажигательных треков главных хит-мейкеров страны! - рассказывает директор Stаge Show Compаny Наталия Гончар. - А созданием невероятных визуальных эффектов и магии в шоу "Кибер Санта" занимаются Profi Innovations, Front Pictures и Red Rabbit Entertainment - лидеры рынка entertainment-компаний. Наше новое шоу точно изменит представление украинцев о традиционных зимних спектаклях. Приглашаем посмотреть".

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Захватывающая история для всей семьи, инновационный формат игрового шоу с технологичными визуальными спецэффектами, сногсшибательными акробатическими трюками, грандиозными декорациями, наряду с профессиональной игрой лучших актёров комического жанра и танцоров сможет увлечь и полностью вовлечь не только детей, но и взрослых. Кульминацией представления станет показ "Antigravity.show", которое уже покорило судей американского шоу талантов и зрителей со всего мира, а в Украине будет продемонстрировано впервые.

"Формат подобного мультипростанственного шоу будет презентован в Украине впервые! "Кибер Санта. Другое измерение" - это мега событие, которое дарит новогоднее настроение, заряжает и заставляет гордиться, что в нашей стране и именно украинской командой, украинскими актерами создаётся такой высококультурный инновационный и технологичный продукт" - дополнила Наталия Гончар.

Вместе c главными героями гости проживут увлекательную новогоднюю историю, которая произошла накануне Нового года с мальчиком Марком. По сюжету в разгар празднований главный герой остается дома, чтобы протестировать новую компьютерную игру, которую так долго ждал. Неожиданно его прерывает появившийся из ниоткуда странный чат. А его загадочный собеседник – Санта – просит о помощи в поиске выхода из киберпространства, ведь из другого измерения он никак не успеет подготовиться к празднику и поздравить миллионы людей по всему миру. Киберпространство открывает свои двери Марку и история начинается…

"Команда WePlay Esports поделилась своей киберспортивной экспертизой с создателями шоу, чтобы придать реалистичности и зрелищности "Кибер Санте". Активности, которые мы готовим совместно с коллегами из StageShow Company, погрузят аудиторию в мир, где стирается грань между реальным и виртуальным. Уверен, зрители по достоинству оценят "Кибер Санту" и ощутят праздничную новогоднюю атмосферу!" – рассказывает Олег Гуменюк, CEO WePlay Holding, киберспортивной группы, которая объединяет индустрию развлечений, киберспорт и мир технологий.

Постановкой главного шоу этой зимы традиционно занимаются известные режиссеры-постановщики Константин Томильченко и Александр Братковский.

Премьера шоу состоится уже 11 декабря в Концерт-Холле ВДНГ. Билеты в продаже на сайте проекта.