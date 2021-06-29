Atlas Weekend 2021: как попасть на фестиваль в бесплатные дни и какие звезды выступят на открытии

Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
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Atlas Weekend 2021: как попасть на фестиваль в бесплатные дни и какие звезды выступят на открытии

5-11 июля в Киеве на ВДНХ пройдет масштабный музыкальный фестиваль Atlas Weekend Friends Edition. В этом году меломанов ждет невероятное шоу: выступления культовых украинских артистов и групп. При этом в первые дни фестиваля, 5 и 6 июля, вход для зрителей будет совершенно бесплатным, однако необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию.

Как попасть в бесплатные дни на Atlas Weekend Friends Edition и какие музыканты выступят в первые дни фестиваля, читайте в материале OBOZREVATEL. К слову, абонемент на шесть дней фестиваля сейчас стоит 2500 грн, а билет на один день – 1000 грн (кроме 8 июля – 700 грн).

5 и 6 июля вход для зрителей на Atlas Weekend будет совершенно бесплатным
Видео дня

Организаторы информируют, что лайнап 5 и 6 июля будет одинаковым. Всем желающим попасть на фестиваль в эти дни нужно пройти предварительную регистрацию – вход на территорию ВДНХ будет одноразовый и только при наличии билета. Это необходимо, чтобы избежать большой толпы и не нарушать установленных правил карантина.

Кто выступит на Atlas Weekend 2021?

Main Stage и West Stage:

  • Тина Кароль

  • MOZGI

  • NK

  • DOROFEEVA

  • Михаил Поплавский

  • ALYOSHA

  • ALEKSEEV

  • TARABAROVA

Main Stage: участники 5 и 6 июля

  • ОЛЯ ЦИБУЛЬСКАЯ

  • NIKITA LOMAKIN

  • Виталий Козловский

  • ZLATA OGNEVICH

  • DANTES

  • MÉLOVIN

  • LIDA LEE

  • ВОПЛІ ВІДОПЛЯСОВА.

East Stage и North Stage

East Stage и North Stage: участники 5 и 6 июля

Garden Stage и Electronic Stage

Garden Stage и Electronic Stage:участники 5 и 6 июля

Напомним, ранее OBOZREVATEL назвал ТОП-5 артистов, которых обязательно нужно услышать на Atlas Weekend в этом году.

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