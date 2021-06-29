Atlas Weekend 2021: как попасть на фестиваль в бесплатные дни и какие звезды выступят на открытии

5-11 июля в Киеве на ВДНХ пройдет масштабный музыкальный фестиваль Atlas Weekend Friends Edition. В этом году меломанов ждет невероятное шоу: выступления культовых украинских артистов и групп. При этом в первые дни фестиваля, 5 и 6 июля, вход для зрителей будет совершенно бесплатным, однако необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию.

Как попасть в бесплатные дни на Atlas Weekend Friends Edition и какие музыканты выступят в первые дни фестиваля, читайте в материале OBOZREVATEL. К слову, абонемент на шесть дней фестиваля сейчас стоит 2500 грн, а билет на один день – 1000 грн (кроме 8 июля – 700 грн).

Видео дня

Организаторы информируют, что лайнап 5 и 6 июля будет одинаковым. Всем желающим попасть на фестиваль в эти дни нужно пройти предварительную регистрацию – вход на территорию ВДНХ будет одноразовый и только при наличии билета. Это необходимо, чтобы избежать большой толпы и не нарушать установленных правил карантина.

Кто выступит на Atlas Weekend 2021?

Main Stage и West Stage:

Тина Кароль

MOZGI

NK

DOROFEEVA

Михаил Поплавский

ALYOSHA

ALEKSEEV

TARABAROVA

ОЛЯ ЦИБУЛЬСКАЯ

NIKITA LOMAKIN

Виталий Козловский

ZLATA OGNEVICH

DANTES

MÉLOVIN

LIDA LEE

ВОПЛІ ВІДОПЛЯСОВА.

East Stage и North Stage

Garden Stage и Electronic Stage

Напомним, ранее OBOZREVATEL назвал ТОП-5 артистов, которых обязательно нужно услышать на Atlas Weekend в этом году.