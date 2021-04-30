14 и 15 мая состоится концерт открытия главной сцены Национальной оперетты Украины

Друзья, рады сообщить Вам замечательную новость - после грандиозной реконструкции Национальная оперетта Украины, наконец, открывает большую сцену.

Будем очень рады встретить вас на открытии главной сцене! Мы подготовили для вас настоящую музыкальную феерию! В яркой шоу-программе - вся палитра стилей и жанров, в которых работает современный музыкальный театр европейского образца. Любимые номера прозвучат в исполнении самых ярких артистов театра. Удивительный мир игры, которая интригует, очаровывающего пения, танца, который зажигает и пленяет сердца. Праздничная атмосфера вечера подарит Вам хорошее настроение!

Гала-концерт к открытию большой сцены станет ярким стартом новой страницы в истории Национальной оперетты Украины!

Мы гарантируем невероятные впечатления и всплеск эмоций, которые вы так долго ждали!

Где: Национальная оперетта (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3)

Когда: 14 и 15 травня