10 лучших фильмов о сильных женщинах, которые нужно увидеть каждому

В современном обществе сложно найти более спорную тему для разговоров, чем гендерное равенство. Несмотря на популярность картин о феминизме, в последние годы в Голливуде снимают мало фильмов, где девушек показывают не как объект желаний, а как сильных и мудрых личностей.

OBOZREVATEL собрал 10 самых известных фильмов о сложном пути несокрушимых леди. Кинокартины помогут понять, за что борется феминистское движение.

"Фрида" – 2002 год

Фрида Кало – известна всему миру мексиканская художница. Фильм снят по ее биографии, где показана наполненная драматизмом и интригами жизнь художницы. Чувства, эпатаж, талант, поклонники и связи с Троцким – это все эпизоды из реальной жизни Фриды Кало. "Фрида" – кинолента, сделанная женщинами о свободе личности.

"Эрин Брокович" – 2000 год

Эта вдохновляющая история Эрин Брокович принесла Джулии Робертс премию "Оскар" за лучшую женскую роль в 2001 году. Фильм рассказывает о матери-одиночке, которая собственноручно поставила электрическую компанию на колени. Магнаты заплатили гражданам 300 миллионов долларов.

"Суфражистка" – 2015 год

Откровенный рассказ о том, как много работали женщины и сколько рисковали жизнью, когда боролись за право голоса. Главные героини – рабочий класс, который жертвовал собой, чтобы добиться равенства.

"Дикая" – 2014 год

Риз Уизерспун снялась в киноверсии автобиографической книги Шерил Стрейд о том, как она прошла почти 2000 километров Тихоокеанской тропы в США. Девушка отправилась в путешествие, чтобы найти свою женскую силу и призвание.

"Джеки" – 2016 год

Фильм о жене покойного президента Джона Кеннеди – Джеки. Девушка убеждает зрителей, что первым леди предоставляется мало эфирного времени на телевидении, а ведь жена президента так же важна, как и сам гарант.

"Леди поет блюз" – 1972 год

Драматическая история легендарной джазовой певицы Билли Холидей, чья жизнь была отравлена наркотиками. Ричард Прайор сыграл пианиста, который сопровождал Холидей на протяжении всей карьеры, и погиб от рук бандитов, выбивавших из него долги.

"Страсти Жанны д'Арк" – 1928 год

Немая драма ппоказывает суд над Жанной д'Арк, который на самом деле длился один год. Женщине постоянно угрожают пытками и расправой. Героиню обвиняли в магических способностях, а в финале публично казнили.

"Скрытые фигуры" – 2017 год

Фильм переносит зрителей в далекие 1950-е годы, где компания "NASA" готовит запуск космического корабля. Главными героинями становятся темнокожие программистки, которые на протяжении всей карьеры были вынуждены бороться с расовой и гендерной несправедливостью.

"Частная война" – 2018 год

Главная героиня Мэри Колвин – это не просто журналистка. Жизнь тянет ее в опасные точки на планете. Она из тех, кто хочет все увидеть своими глазами, хотя и ненавидит оружие, кровь и смерть. Мэри знает весь мир, ведь именно она доносит правду о военных действиях прямо с места событий.

"Коко до Шанель" – 2009 год

"Коко до Шанель" – экранизированная биография показывает жизнь знаменитой Коко Шанель, которая стала революционером в мире моды. Биографический рассказ начинается с детства Коко и продолжается до создания большой империи. Это история девушки-сироты, которая с малых лет воспитывалась в приюте.

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