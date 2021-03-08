10 лучших фильмов о сильных женщинах, которые нужно увидеть каждому

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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5,3 т.
Кадры из фильмов о феминистическом движении всех эпох

В современном обществе сложно найти более спорную тему для разговоров, чем гендерное равенство. Несмотря на популярность картин о феминизме, в последние годы в Голливуде снимают мало фильмов, где девушек показывают не как объект желаний, а как сильных и мудрых личностей.

OBOZREVATEL собрал 10 самых известных фильмов о сложном пути несокрушимых леди. Кинокартины помогут понять, за что борется феминистское движение.

"Фрида" – 2002 год

Фильм рассказывает о жизни талантливой художницы.

Фрида Кало – известна всему миру мексиканская художница. Фильм снят по ее биографии, где показана наполненная драматизмом и интригами жизнь художницы. Чувства, эпатаж, талант, поклонники и связи с Троцким – это все эпизоды из реальной жизни Фриды Кало. "Фрида" – кинолента, сделанная женщинами о свободе личности.

"Эрин Брокович" – 2000 год

Фильм рассказывает, как нужно добиваться справедливости.

Эта вдохновляющая история Эрин Брокович принесла Джулии Робертс премию "Оскар" за лучшую женскую роль в 2001 году. Фильм рассказывает о матери-одиночке, которая собственноручно поставила электрическую компанию на колени. Магнаты заплатили гражданам 300 миллионов долларов.

"Суфражистка" – 2015 год

Лента показывает, какой ценой женщинам досталось право голоса на выборах.

Откровенный рассказ о том, как много работали женщины и сколько рисковали жизнью, когда боролись за право голоса. Главные героини – рабочий класс, который жертвовал собой, чтобы добиться равенства.

"Дикая" – 2014 год

Девушка ищет себя путем Тихоокеанской тропинки.

Риз Уизерспун снялась в киноверсии автобиографической книги Шерил Стрейд о том, как она прошла почти 2000 километров Тихоокеанской тропы в США. Девушка отправилась в путешествие, чтобы найти свою женскую силу и призвание.

"Джеки" – 2016 год

Первая леди доказывает, что женщины в стране не менее важны.

Фильм о жене покойного президента Джона Кеннеди – Джеки. Девушка убеждает зрителей, что первым леди предоставляется мало эфирного времени на телевидении, а ведь жена президента так же важна, как и сам гарант.

"Леди поет блюз" – 1972 год

Талантливая певица погубила свою жизнь наркотиками.

Драматическая история легендарной джазовой певицы Билли Холидей, чья жизнь была отравлена наркотиками. Ричард Прайор сыграл пианиста, который сопровождал Холидей на протяжении всей карьеры, и погиб от рук бандитов, выбивавших из него долги.

"Страсти Жанны д'Арк" – 1928 год

Пытки главной феминистки мира отсняли в 1928 году.

Немая драма ппоказывает суд над Жанной д'Арк, который на самом деле длился один год. Женщине постоянно угрожают пытками и расправой. Героиню обвиняли в магических способностях, а в финале публично казнили.

"Скрытые фигуры" – 2017 год

Девушки доказывают мужчинам, что могут быть с ними на равных.

Фильм переносит зрителей в далекие 1950-е годы, где компания "NASA" готовит запуск космического корабля. Главными героинями становятся темнокожие программистки, которые на протяжении всей карьеры были вынуждены бороться с расовой и гендерной несправедливостью.

"Частная война" – 2018 год

Журналистка прошла все горячие точки и пишет лучшие репортажи.

Главная героиня Мэри Колвин – это не просто журналистка. Жизнь тянет ее в опасные точки на планете. Она из тех, кто хочет все увидеть своими глазами, хотя и ненавидит оружие, кровь и смерть. Мэри знает весь мир, ведь именно она доносит правду о военных действиях прямо с места событий.

"Коко до Шанель" – 2009 год

Рассказ о самом известном дизайнере одежды в мире.

"Коко до Шанель" – экранизированная биография показывает жизнь знаменитой Коко Шанель, которая стала революционером в мире моды. Биографический рассказ начинается с детства Коко и продолжается до создания большой империи. Это история девушки-сироты, которая с малых лет воспитывалась в приюте.

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