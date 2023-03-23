33-й Парад надежд состоится, потому что надежда на победу должна быть у каждого, – Геннадий Выходцев

25 марта в Киеве состоится 33-й турнир по спортивным танцам "Парад надежд-2023". Турнир организовывает Валентина Федорчук (основательница Школы танцев Федорчук Sport dance, заслуженный тренер Украины по спортивному танцу, судья высшей категории Всемирного Совета Танца) а Алена Лемишко- Федорчук при поддежке Группы компаний Фокстрот и Геннадия Выходцева. . Организаторы определили цель Парада как помощь защитникам независимой Украины и сохранение отечественного танцевального спорта.

Видео дня

Война изменила формат традиционных соревнований Парад надежд, усилив меры безопасности: организаторы сократили время проведения соревнований с традиционных двух дней до одного, арендовали помещение, которое имеет акт комиссии КГВГА, что оно может использоваться как самое простое укрытие.

Пять отделений Парада организованы так, чтобы сотни спортсменов 41 категории успели показать свое мастерство отечественным и зарубежным судьям. В команду рефери приглашены два десятка судей, среди них Jonathan Wilkins из США, Marek Kosaty из Польши, украинские судьи с высшей судейской категорией - Дмитрий Влох, Виталий Григорьевич, Марина Андрусенко, Машин Игорь и другие.

Программа турнира спланирована так, что в первой половине состязательного дня (1-3 отделения) на паркет выйдут дети (спортсмены до 8 лет), ювеналы (8-12 лет) и юниоры (до 16 лет).

Во второй части соревновательного дня судьи и зрители оценят мастерство спортсменов в категории Взрослые и Pro-Am (в паре тренер и его ученик). Украшением турнира станет выступление спортсменов в категории "Первые Шаги (дети до 8 лет) и "Сеньоры" (от 50 лет и выше). Вечером также будет разыгран юбилейный – 20 кубок Фокстрота на лучшее исполнение танца: турнир в 20 раз проводится при поддержке Группы компаний Фокстрот и соучредителя бизнеса Геннадия Выходцева.

Каждое отделение будет традиционно начинаться с парада участников - выхода танцевальных пар на паркет на своеобразное приветствие со стороны судей и зрителей. И уже традиционно выводить спортсменов на паркет будет лисичка Фокси – ростовая кукла от двадцатилетнего партнера турнира.

Даже философия Парада надежд-2023 получила современную актуализацию: "Надежда на победу должна быть у каждого!". Поэтому часть средств, полученных за входные билеты на турнир, организаторы в сотрудничестве с фондом БОН передадут на нужды Воздушных сил Украины. А в Фокстрот планируют усилить транш от организаторов турнира на такую же сумму, поскольку с сентября 2022 года компания помогает техникой защитникам неба и силам противовоздушной обороны 14 воинских частей.

"Мы очень готовились к 33-му "Параду Надежд" в 2022 году, но война разрушила все планы. Но для меня цифра 33 имеет магическое значение, и я верю, что она принесет Победу, Надежду и Радость. Я молю Бога за Вооруженные Силы Украины, которые позволяют нам работать, тренироваться и готовиться к соревнованиям", – отметила неизменная организатор фестиваля Валентина Федорчук.

В команду партнеров турнира в 2023 году вошли известные отечественные компании. Добрый партнер – торговая марка "Гулливер Краина" и магазин детских игрушек "ГУЛЛИВЕР" поздравит младших победителей соревнований.

Взрослые победители получат не только денежные премии от организаторов, но и приветствие от алкогольного холдинга BAYADERA GROUP, партнера маленьких и крупных побед. Свои подарки успешным спортсменам готовит танцевальный магазин YoDance.

К информационной поддержке "Парада надежд 2023" приглашены медиапартнеры: всеукраинское интернет-издание "Зеркало недели. ZN,UA ", информационное агентство "Интерфакс-Украина", медиа холдинг OBOZREVATEL и всеукраинская газета "День". Интернет поддержку обеспечивает "ФЛАЙМАРК ДЭНС". Специальный информационный партнер – "Уикенд в Киеве".

Организаторы приглашают всех на Парад надежд-2023 в столичный Институт физкультуры НУФВСУ.