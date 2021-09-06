30 песен от 30 топовых артистов: как прошел концерт 'Головні хіти Незалежності' от телеканала М2

На киевском Співочому Полі состоялся большой концерт, посвященный юбилейному дню рождения нашей страны! Телеканал М2 при поддержке Украинского культурного фонда устроил масштабное музыкальное шоу "Головні хіти Незалежності".

30 артистов исполнили 30 песен, которые создали и создают историю современной украинской музыки. Некоторые из них неожиданно спели вместе. Так, в культовом треке "Мовчати" к группе "Скрябін" присоединилась певица Мята, а дуэт Анны Тринчер и Павла Зиброва с объединением "крылатых" тем "Бджоли/Метелики" стал настоящей "бомбой" вечера. NIKITA LOMAKIN представил публике акустическую версию хита "Ні, я не ту кохав" — и превратил Співоче Поле на действительно певческое! Новое "прочтение" песен, которые успели стать классикой, реализовали на сцене TamerlanAlena ("Одна калина"), DAVID AXELROD ("Минає день, минає ніч"), TAIMANOVA ("Дикі танці"), ILCHY ("Ти мій"), СолоХа ("Червона Рута"), SLAVA KAMINSKA ("Край"). Попурри из лучшего спетого представили легендарные исполнители "нулевых" и сегодня Наталія Могилевська, Віктор Павлік, THE ALIBI SISTERS, LAMA и ТНМК. Группа MOZGI устроила настоящий мощный кач и заставила танцевать абсолютно всех! Хедлайнерами праздника стала одна из главных стадионных групп Украины "Антитіла".

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Николай Баграев, соучредитель телеканалов М1 и М2:

В этом особенном концерте мы решили представить украинскую песню с позиции взаимодействия в ней двух историй: оригинальной и современной. Поэтому наравне с именитыми артистами выступает и молодое поколение. Очень важно то, что молодежь тонко чувствует, насколько настоящие хиты востребованы тогда и сейчас. Приятно и то, что многие из ставших культовыми песен звучали на фестивале "Таврійські Ігри".

В концерте также приняли участие финалисты конкурса молодых украиноязычных исполнителей от М2 "Хіт-Конвеєр" MOLFAR, GORIM!, "Чай з М’ясом", GARNA и коллаборация GG ГуляйГород и Morphom.

Все концертные видео можно посмотреть на YouTube-канале М2 и позже — в телеэфире.

Головні Хіти Незалежності