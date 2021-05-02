10+ фото провальных дизайнерских решений, которые насмешили сеть

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
3 минуты
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Мужчина украсил машину люстрами, а статуя Будды похожа на Патрика

Дизайнер – творческая профессия, реализовать себя в которой может далеко не каждый. Иногда фантастические идеи лучше не воплощать в жизнь.

Некоторые "художники" перестарались с эпатажем и своими произведениями только насмешили пользователей соцсетей. OBOZREVATEL собрал предметы, которые удивят эксклюзивным дизайном.

Сын попросил маму купить лампу, которую можно поставить возле кровати. Она подарила светильник в форме пушистой цапли.

Мать подарила эксклюзивный светильник

Парни любят экстрим, поэтому обустроили лестницу на второй этаж именно в таком стиле.

Лестница не занимает много пространства.

Каждый, кто приходит в гости, пугается до смерти такого дизайна.

Ковер состоит из маленьких черепов.

Пушистая реплика Мона Лизы разлетелась по сети.

Дизайнеры повторили известную картину с помощью шерсти

Увидев впервые этот унитаз, люди теряют дар речи.

Унитаз разрисованный эксклюзивными узорами.

Дизайн маникюра с глазами вызывает смешанные чувства.

Девушка придумала эксклюзивный дизайн.

В Японии уборные отпугивают посетителей ресторанов.

В японском кафе поставили статую в туалете.

Статуя коровы окрашена в человека-паука – такого дизайна нет больше нигде на планете.

Человек покрасил корову в человека-паука.

Уютный унитаз, чтобы никто не мешал.

Унитаз в форме яйца.

На такой кухне страшно готовить.

Кухня изготовлена из сотни черепов

Слишком эксклюзивный декор для фасада дома.

Все прохожие удивляются, увидев такое

Сапоги в форме рептилии – интересно, кто же купит настолько яркую обувь.

Дизайнер уверен, что змеи ускоряют ходьбу

Гости обычно отказываются от чашки кофе.

Чашка в форме унитаза.

Ночной светильник с пугалом енота – не лучшая идея для хорошего сна.

Мужчина поставил пугало енота у кровати.

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