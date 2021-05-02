10+ фото провальных дизайнерских решений, которые насмешили сеть
Дизайнер – творческая профессия, реализовать себя в которой может далеко не каждый. Иногда фантастические идеи лучше не воплощать в жизнь.
Некоторые "художники" перестарались с эпатажем и своими произведениями только насмешили пользователей соцсетей. OBOZREVATEL собрал предметы, которые удивят эксклюзивным дизайном.
Сын попросил маму купить лампу, которую можно поставить возле кровати. Она подарила светильник в форме пушистой цапли.
Парни любят экстрим, поэтому обустроили лестницу на второй этаж именно в таком стиле.
Каждый, кто приходит в гости, пугается до смерти такого дизайна.
Пушистая реплика Мона Лизы разлетелась по сети.
Увидев впервые этот унитаз, люди теряют дар речи.
Дизайн маникюра с глазами вызывает смешанные чувства.
В Японии уборные отпугивают посетителей ресторанов.
Статуя коровы окрашена в человека-паука – такого дизайна нет больше нигде на планете.
Уютный унитаз, чтобы никто не мешал.
На такой кухне страшно готовить.
Слишком эксклюзивный декор для фасада дома.
Сапоги в форме рептилии – интересно, кто же купит настолько яркую обувь.
Гости обычно отказываются от чашки кофе.
Ночной светильник с пугалом енота – не лучшая идея для хорошего сна.
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