10+ фото провальных дизайнерских решений, которые насмешили сеть

Дизайнер – творческая профессия, реализовать себя в которой может далеко не каждый. Иногда фантастические идеи лучше не воплощать в жизнь.

Некоторые "художники" перестарались с эпатажем и своими произведениями только насмешили пользователей соцсетей. OBOZREVATEL собрал предметы, которые удивят эксклюзивным дизайном.

Сын попросил маму купить лампу, которую можно поставить возле кровати. Она подарила светильник в форме пушистой цапли.

Парни любят экстрим, поэтому обустроили лестницу на второй этаж именно в таком стиле.

Каждый, кто приходит в гости, пугается до смерти такого дизайна.

Пушистая реплика Мона Лизы разлетелась по сети.

Увидев впервые этот унитаз, люди теряют дар речи.

Дизайн маникюра с глазами вызывает смешанные чувства.

В Японии уборные отпугивают посетителей ресторанов.

Статуя коровы окрашена в человека-паука – такого дизайна нет больше нигде на планете.

Уютный унитаз, чтобы никто не мешал.

На такой кухне страшно готовить.

Слишком эксклюзивный декор для фасада дома.

Сапоги в форме рептилии – интересно, кто же купит настолько яркую обувь.

Гости обычно отказываются от чашки кофе.

Ночной светильник с пугалом енота – не лучшая идея для хорошего сна.

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