'Все очень плохо': российские пропагандисты в истерике из-за удара ATACMS и боятся новых атак. Карта

В России после украинских ударов по аэродрому во временно оккупированном Бердянске 17 октября начали публиковать первые сообщения о потерях. Россияне ударились в истерику из-за утверждений блогеров о том, что ВСУ начали применять по ВС РФ "тайком" полученные от США ракеты большой дальности ATACMS.

Пропагандисты признали, что есть "200-е" и "300-е", но, прикрываясь "туманом войны", побоялись озвучивать цифры. На панику в соцсетях страны-агрессора обратил внимание редактор украинского издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В российские Z-паблики просочились первые подсчеты уничтоженной ракетами ATACMS авиационной техники, а также первые некрологи. Если коротко, то "там все очень плохо", – прокомментировал он.

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Судя по заявлениям провоенных российских блогеров, поражение захваченного бердянского аэродрома обернулось очень плачевными последствиями для войск РФ.

Цифры там называть не стали, а вместо этого потребовали "посадить" тех, кто виновен в "парадном порядке расстановки вертолетов на взлетном поле".

Некоторые российские паблики утверждали, что удар был "пшиком" и в нем "погибших нет", а только раненные. По их данным, два вертолета на аэродроме уничтожены полностью, семь получили повреждения и, возможно их удастся восстановить.

Но другие пропагандисты заявили, что на самом деле "все плохо" и есть "двухсотые" – несколько раненных из "техсостава" в Бердянске скончались уже в госпитале.

"Тем временем захватчики уже готовятся к новым сюрпризам и публикуют карты с новыми "красными линиями", куда могут достать ракеты ATACMS – "Крым, Смоленск, Орел, Воронеж и даже Минск", – добавил Бутусов.

Ранее о том, что применение украинскими силами ATACMS подняло на уши российское информационное пространство, информировал Институт изучения войны. Аналитики также описали проблемы, с которыми оккупанты столкнутся на фронте из-за наличия у ВСУ такого дальнобойного оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 октября Telegram-канал "Досье Шпиона" обнародовал новые данные о потерях ВС РФ из-за "бавовны" в Бердянске и Луганске накануне. Отмечается, что на двух аэродромах сгорело не менее четырех российских вертолетов Ка-52 "Аллигатор", а также шесть Ми-8.

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