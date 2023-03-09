У отца детской омбудсменки из РФ хакеры нашли детское порно: Львова-Белова депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Видео

Украинские хакеры взломали почту 60-летнего директора Краснодарского музыкального театра в РФ Алексея Львова-Белова, который является отцом российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. На его почте, а также в "облаке" обнаружили фотографии и видео порнографического характера с детьми.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале команды хакеров "Кибер Сопротивление". Там показали видео записи экрана со взломанной почты Львова-Белова (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В нескольких папках на почте и в облачном хранилище нашли фото и видео детей, все кадры порнографического характера, они заблюрены. Хакеры сообщили, что передадут найденные материалы правоохранителям.

"Почтовый ящик и Mail.ru "облако" печально известного Алексея Львова-Белова. Что мы видим? Кармен, Онегин и… куча детского порно. Мы не будем передавать оригинал дампа журналистам, а только уполномоченным для расследования таких преступлений структурам", – говорится в сообщении.

Команда хакеров "Кибер Сопротивление" с 2014 года сотрудничает с разными силовыми структурами Украины, а также с волонтерами международного разведывательного сообщества InformNapalm, Центра "Миротворец" и Центром Национального Сопротивления.

Отметим, что Мария Львова-Белова возглавляет главное госучреждение по правам детей в стране-агрессоре России. Украина обвиняет ее в похищении детей с оккупированных территорий. Депортация украинских детей в РФ совершается преимущественно по отлаженной схеме при участии квазиреспублик "Л/ДНР". Львова-Белова посещала и продолжает посещать временно захваченные оккупантами украинские города. Она уже призналась, что вывезла порядка 2000 детей, которые находятся в одном из семи пунктов временного базирования на территории России.

Более того, Львова-Белова рассказала, что усыновила мальчика, которого российские оккупанты похитили в Мариуполе. Она цинично заявила, что страна-агрессор, которая регулярно бьет ракетами по мирным жителям, старается "обеспечить будущее" детей Донбасса. Министерство иностранных дел Украины в ответ отметило, что в действиях российского омбудсмена усматриваются признаки уголовного преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее детская омбудсмен РФ Львова-Белова поблагодарила российского диктатора Путина за то, что она усыновила 15-летнего ребенка из Мариуполя. Она цинично обсудила с главой Кремля похищение украинского мальчика.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!