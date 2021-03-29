Колоссальный вопрос для Путина, и мы это прямо сейчас увидим. Предложение приехать, или онлайн-собраться сделано. И вот несчастный Путин – для него сейчас страшный выбор. Перед ним никто не извинялся, и извиняться не собирается.

Значит, либо он включается из своего кабинета и обращается к миру, но у него на лбу горит вот эта надпись, который его то ли заслуженно, то ли незаслуженно оскорбил Байден. А если он это не делает, то он изображает из себя слабого, обидчивого, даже не президента. Потому что нельзя не заниматься окружающей средой. И Байден собирает действительно сходку очень важную для мира. Для мира, для всего человечества.

Поэтому Путин в очень сложной ситуации. Если он примет участие в этом деле без извинений, а извинений не будет, — то значит, он слабый лидер, которого можно оскорблять. И естественно, все российские вот эти патриоты будут говорить "как это он"? А если он не примет участие, значит, он тоже слабый, потому что обиделся на фоне колоссальных проблем с окружающей средой.

Причем не знаю, думали ли они об этом. С ним произошло, с Путиным, как у меня с моим котом. Меня чувства кота, его привычка к моей квартире, желание полежать у меня на ковидной груди, — меня абсолютно не интересовали. Если вы помните, есть такое "Мы бандито, гангстерито" — из "Приключения капитана Врунгеля".

Эти стихи написал такой замечательный детский писатель, он жил в Киеве, потом в Канаде, Чеповецкий. Так у него есть пьеса, которую, конечно же, никто не знает. Пьеса называется "Дважды ударенный". В чем смысл: чуваку кирпич на голову упал, и он стал говорить только правду. И понимаете, какие он имел проблемы. А потом, когда он уже выстроил отношения со всеми вокруг, что он говорит только правду, ему упал на голову другой кирпич и он стал нормальным.

Вот сейчас Путин — волею обстоятельств, злого умысла, заговора, — он поставлен в тяжелейшее положение. И это цугцванг. Как бы он ни поступил, он проиграет.