Любая карательная система подразумевает под собой наказание. Корень всего и есть кара. Наказание за какое-то действие. Кара обязательно наступает. А ещё лучше, если она наступает, когда человек, ожидающий её, перестаёт в это верить, он расслабляется и начинает считать себя “неприкосновенным”. Так случилось с Навальным. Все считали, что он видная и известная личность, которую точно никто не тронет, тем более, он известен на Западе, выиграл не одно дело в Европейском суде по правам человека.

Именно теперь и пришло время наказания. Что вы, не за какие-то политические дела, не за какие-то расследования о коррупции в России. Просто человек ранее нарушал Закон, ведя свои “тёмные” дела, а государство пошло ему навстречу, и не сидел он в тюрьме тогда со своим братом. А должен был просто ходить и отмечаться годами вместо “посадки”.

Не хотел Навальный ходить как положено, не хотел “лечиться” в России, выбрал для этого другую страну, ну, скажем, жена за него выбрала, обратилась к президенту Путину, и тот от всей души, как человек сердобольный – пожалуйста. А потом вместо благодарности вышел фильм о том, что якобы САМ мог ещё и воровать. Сами-то подумайте, чтобы голова государства и воровала! Разве такое бывает?

Вот поэтому Навальный сейчас отбывает “положенное” ему по закону, и всё для него на общих основаниях колонии, где его исправляют, как и других граждан. И здесь нет привилегий ни для кого – перед Законом все равны. А что к нему как к склонному к побегу особый подход, так это за то, что он особо проявлял интерес к президенту Путину и всему его окружению. Поэтому и кара с индивидуальным подходом.

Карательная система подразумевает уничтожение или приведение в “непригодность” лиц, выступающих против власти, и тем более – против главы государства. Раньше всё было быстро и “эффективно”. Но это, так сказать, старые времена. Теперь всё куда дольше и более медленно и скрытно, но от этого, наверное, ещё более “увлекательно”. Все начинают думать, что они неприкосновенны: и те, кто выступает против власти, и те, кто ворует при этой власти, и кому дают воровать до поры до времени, пока не подошло время показательных посадок.

Тогда, в далёком 2009 году, Путин сказал: посадки будут. А потом все подумали: а, это он просто пошутил. Да не шутит он и не шутил, просто законы были не те, и могло под ним кресло зашататься, и всё пошло бы не так. А теперь всё построил, надстроил на законодательном уровне, всё подчищено – не подкопаться. Вот всё только и начинается…