Путин выводит Российскую Федерацию на пик агрессии в противостоянии с внешним миром. Что в любой момент может перерасти в войну с “внешними врагами”, или сдетонировать гражданским противостоянием внутри страны, которое закончится гражданской войной.

Путинская Россия все больше замыкается сама на себя. Готовясь к самоизоляции, Кремль начинает до минимума сужать экономические возможности и политические горизонты для рядовых россиян. При этом происходит обвал рубля, увеличение налогов для населения, правовой беспредел и непрерывная милитаризация России.

Как показывает весь исторический опыт, тоталитарные режимы могут быть довольно устойчивыми, но при развязывании войны, разрушаются, поскольку очень трудно воевать на два фронта, с внешним противником и внутри со своим народом.

Думая, что для удержания власти ему нужно провернуть что-то подобное оккупации украинского Крыма, или военного вторжения на Донбасс, Путин может здесь трагическим для себя образом ошибиться.

Любая новая война, развязанная Российской Федерацией, приведет к резкому ухудшению социально-экономической ситуации в этой стране. А покорный до сих пор народ может неожиданно для режима взбунтоваться, потому что мало кто согласится с резким падением своего уровня жизни, чтобы там не рассказывал населению путинский телевизор.

Обещания светлого будущего, для которого нужно еще немного потерпеть, затянув потуже свои пояса, уже больше не срабатывают. Кремлевские не поделились нефтегазовым богатством с народом. А это основной принцип устойчивости власти, но у Путина почему-то его проигнорировали.

То, что президент Соединенных Штатов Джо Байден определил диагноз “национальному лидеру” России Путину, – убийца, прозвучало, как приговор путинскому режиму. Но в Москве это не поняли.

Новые санкции против созданного этим “лидером” режима не за горами. И так будет всегда, пока Путин со своими подельниками будут находиться во власти. Перманентная деградация России коренным образом изменит ее, как бы в Кремле ни надеялись на какое-то чудо.

Нет никакого будущего у тех, кто уже 20 лет разворовывает государство, строит себе за многие миллионы долларов дворцы в России, и покупает на Западе элитные поместья и яхты. Многим из них там “заморозили” их миллиарды и недвижимость, а остальные уже на подходе. Хотя еще сотни миллиардов спрятаны по офшорам.

При этом, путинские репрессии направлены на сохранение касты олигархов. Сохранение любой ценой, поскольку они являются фундаментом и опорой режима Путина.

В одурманенной путинским “идеологическим опиумом” большей части населения России, воспитали беспомощность и покорность. И оно уже не обращает внимание на то, что Путин заглушил все ростки демократии, которые хоть как-то существовали во времена Ельцина.

Сегодня Российская Федерация семимильными шагами продвигается к изоляции от мировой цивилизации, стагнации в экономике, отсутствию технологического прогресса, террору против инакомыслия, социальному расслоению, дальнейшему обнищанию народа.

Такая территориальная махина, как Российская Федерация очень неоднородна, чтобы еще долго существовать, как единый организм. Так же, как и Советский Союз. Ведь нет ничего общего между жителями Якутии и Ставрополья, Ингушетии и Бурятии.

Путинские сторонники, стали “шовинистическими сектантами”, живущими в своей параллельной реальности. Спасением России был бы отказ от имперского сознания, но это невозможно. Имперскость заложена в генетический код россиян, как и 47 хромосома, о которой когда-то с восторгом говорил бывший министр культуры Мединский.

Поэтому лучшим вариантом для всего цивилизованного мира было бы прекращение существования искусственного образования, которое называется Российской Федерацией.

Что бы там ни делал и ни говорил Путин, а международная изоляция и режим санкций будет постепенно нарастать, усиливаясь эффектом недоверия к России со стороны политических и финансовых элит ключевых западных стран.

Отключение России от мировых финансов, технологий и научных разработок приведут эту страну к тотальному экономическому, научному, технико-технологическому отставанию во всех сферах. Чем значительно усилят эффект общего экономического спада.

Необходимо учитывать, что значительная часть нынешнего населения России хочет возродить советскую империю и видеть РФ великой державой. Вот Путин и играет на тщеславии народа.

Диктатор объявил им – вы великие, богоизбранные, самые высокодуховные, вы “высшая раса”, только на вас держится мировая культура и сам мир в целом. А это очень тешит имперское самолюбие россиян.

Что будет дальше с Россией, в случае продолжения текущего политического курса, можно прочитать в антиутопической повести русского писателя Владимира Сорокина “День опричника”. Которую автор посвятил Малюте Скуратову.

Поэтому можно спрогнозировать, если Путин не отступится от Украины и не прекратит оккупацию Крыма и части Донбасса, то на смену этому режиму клептократов придет гражданская война, которая порвет Российскую Федерацию на куски новых территориальных образований.

И это может случиться довольно скоро. Сейчас, когда продукты первой необходимости резко подорожают, голод нажмет на спусковой крючок агрессии, которая заложена пропагандой за десятилетия в подсознание жителей РФ, а дальше сдержать россиян уже будет невозможно.

При Путине будущего у России нет. Она в том виде, в каком сформировал ее кремлевский диктатор, дальше существовать не может. Ну просто не выдержит ни политически, ни экономически, ни социально подобных фатальных экспериментов над собой.

Очевидно, что Россия в историческом плане все время передвигается по замкнутому кругу, и эта страна не в состоянии перейти от тоталитаризма и диктатуры к демократии.

Единственная надежда на то, что в РФ происходит смена поколений, и для молодых людей XXI века СССР – это уже далекое прошлое. Они уже не будут поддерживать Путина, который безнадежно застрял в прошедшем времени.