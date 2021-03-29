Российская Федерация потерпела полное фиаско со своим трубопроводом “Северный поток – 2”, который представлял собой с самого первого дня своего появления не экономический проект, а геополитический, целью которого был энергетический шантаж Европы. А потому и не удивительно, что второй год к ряду Москва пытается найти выход из ситуации с замороженной прокладкой трубы. Выход, в виде оказания информационного и политического давления, подкупа, а так же разного рода афер и авантюр, цель которых – обойти санкции и завершить строительство.

Как известно, сегодня пресс-центр Службы внешней разведки Украины сообщил, что Россия предпринимает попытки по выводу из-под санкций компаний занятых в прокладке “Северного потока - 2” посредством смены собственника.

В частности, ПАО “ГАЗПРОМФЛОТ” уже успело передать судно “Академик Черский” в собственность ООО “Темрюк Транс Марин”, а затем в собственность ООО “Мортранссервис”. Аналогичный финт был предпринят и в отношении судна “Остап Шеремет” и “Иван Сидоренко”, которые ПАО “ГАЗПРОМФЛОТ” передало в собственность компании АО “Нобилити”.

Помимо смены собственника судов Россия предпринимает попытки проводить сертификационные и страховочные работы через фирмы-однодневки. Например, как ООО СК “Константа”, которой Банк России выдал лицензию на деятельность в авральном режиме. Правда сравнить авторитет и репутацию однодневки с такой компанией как швейцарская Zurich Insurance Group, отказавшаяся от работы с проектом “Северный поток-2”, просто невозможно.

Между тем, невзирая на все эти манипуляции и аферы, на которые Россия затрачивает немалые бюджетные средства, по сути, изымаемые из карманов самих же россиян, её авантюризм не блещет результативностью.

Например, буквально на днях, Польша лишила права ходить под своим флагом два судна, принимавших участие в строительстве "Северного потока-2". Речь идёт о судах Krebs Geo и Krebs Jet, собственником которых оказалась немецкая компания. С учётом серьёзного пророссийского лобби в Германии это и не удивительно. Но у Варшавы к трубопроводу “Северный поток-2” куда более однозначное отношение, нежели у Берлина, а потому, минус два судна в обойме проекта.

А буквально вчера, Госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз порадовал Москву заявлением о том, что США продолжат наращивать санкции против России, дабы исключить малейший шанс завершения строительства трубопровода “Северный поток-2”, не смотря на попытки Берлина в этом помешать Вашингтону.

Резюмируя все вышеизложенное, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день трубопровод “Северный поток-2” является самым дорогим российским инфраструктурным проектом, который не только имеет туманные перспективы окупаемости, но и вообще может так никогда не быть запущенным.

Дело в том, что в российских СМИ очень часто упоминается стоимость данного трубопровода суммой 9,5 млрд евро, а так же приблизительные сроки окупаемости от 10 до 30 лет. Но это не просто манипуляция, а наглая ложь.

Во-первых, окупаемость российского трубопровода рассчитывалась когда стоимость 1 тыс кубометров газа варьировалась от $300 до $400, а его загрузка составляла бы 100%. Но уже известно, что согласно энергетическим директивам ЕС, загрузка “Северного потока-2” не будет превышать 50%, даже если он будет запущен. Не говоря уже о значительно более низких ценах на газ.

Во-вторых, российские СМИ рассказывая про стоимость трубопровода в 9,5 млрд евро забывают уточнить, что это стоимость его морского маршрута, а откуда к Балтике ведут трубы? А трубы ведут по построенной сухопутной части газотранспортного коридора от Ямала до Балтийского моря, обошедшегося бюджету России минимум в $31 млрд. А, следовательно, сроки окупаемости можно смело умножать на три. Или не можно, если строительство так и не завершится? Тогда просто, к невозвратным потерям относим более $40 млрд.

Но главное то, что Россия помимо затрат на строительство трубы в никуда, затрачивает колоссальные средства на информационную поддержку проекта в режиме горячей информационной войны, подкуп мнений журналистов, экспертов, политиков, формирование лобби и общественного мнения, параллельно пытаясь проводить дорогостоящие аферы. Ведь, например, только для созданной фирмы однодневки ООО СК “Константа” на её уставной капитал было выделено 500 млн рублей, без учёта всех остальных, сопутствующих затрат.

Многомиллиардная “национальная гордость”, которой вполне возможно, суждено будет стать не более чем ржавеющим домом для обитателей холодной Балтики.