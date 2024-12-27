'Злоупотребления на местах недопустимы': Синегубов рекомендовал уволить главу Изюмской МВА из-за махинаций с

Харьковская областная военная администрации рекомендовала уволить главу Изюмской ГВА Валерия Марченко, новая кандидатура уже согласована Офисом президента. Сейчас продолжаются организационные процедуры для нового назначения. Решение было принято из-за того, что заместителю Марченко объявили подозрение по делу о махинациях с государственной программой єВідновлення.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на пресс-конференции в четверг, 26 декабря. Он подчеркнул, что злоупотребления на местах недопустимы.

"Нами было принято решение, рекомендация по смене начальника Изюмской городской военной администрации. Кандидатура есть, она согласована руководством Офиса президента. Продолжаются организационные процедуры по назначению", – сказал чиновник.

В Харьковской областной прокуратуре в этот же день заявили, что заместителю Марченко объявлено подозрение. По данным следствия, в январе 2024 года чиновник, являясь одновременно членом Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества в результате боевых действий, разработал преступный план завладения бюджетными средствами.

Он подыскал дом в Изюме, который нуждался в ремонте, и организовал подачу заявления от имени владельца о получении компенсации за разрушенное жилье через государственную программу єВідновлення. Он привлек знакомого эксперта, составившего ложный отчет об обследовании дома.

Затем заместитель главы МВА обеспечил положительное рассмотрение Комиссией заявления и получение двух жилищных сертификатов на 1,5 млн гривен. В марте 2024 года владелец дома получил сертификаты.

Тогда появилась родственница заместителя Марченко, которая продала владельцу дома помещение в Краматорске в обмен на эти два сертификата. Однако оценочная стоимость жилья на Донетчине составляла менее полумиллиона.

Женщина обналичила деньги с сертификатов и составила доверенность, которой уполномочила зятя приобрести на ее имя транспортное средство. Он купил ей Nissan 2017 выпуска за 400 тыс. гривен.

Правоохранители установили еще два аналогичных факта с домами в г. Изюм и с. Каменка Изюмского района.

По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, предполагаемому организатору схемы 32 года. В одном из инкриминируемых эпизодов ему, по данным следствия, помогала получить деньги бабушка жены. "Она фиктивно продала свой дом, указав как способ оплаты жилищные сертификаты. Полученные на банковский счет деньги женщина сняла и передала чиновнику", – рассказали в полиции.

Мужчине сообщено о подозрении по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления чиновником своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения, в особо крупном размере, покушении на указанное преступление и легализации имущества, полученного преступным путем.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в прокуратуре рассказали, что жители Харьковщины и местные госслужащие организовали схему, благодаря которой незаконно получили от государства более 1,5 млн гривен компенсации. Они оформили документы с фиктивными сведениями для получения денег через программу єВідновлення за якобы разрушенное здание.

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