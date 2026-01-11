Поздравлял друзей со свадьбой: полиция поймала иностранца, который запустил салют возле Буковеля. Фото

Полиция Ивано-Франковской области оперативно разыскала иностранца, который запустил салют в курортном селе Поляница вблизи Буковеля. Инцидент произошел вопреки действию запрета на использование пиротехники во время военного положения.

По факту происшествия открыто уголовное производство. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области на странице в Facebook.

Информацию о запуске салюта правоохранители обнаружили 10 января вечером во время мониторинга социальных сетей. На видео было зафиксировано использование пиротехнических средств в селе Поляница, что сразу стало основанием для регистрации события и выезда на место патрульных и следственно-оперативной группы.

При осмотре территории полицейские изъяли вещественные доказательства, после чего начали розыскные мероприятия. Менее чем за час правоохранители установили личность нарушителя – им оказался иностранец 1984 года рождения.

Во время общения со следователями мужчина объяснил, что запустил салют, чтобы поздравить друзей с бракосочетанием. По его словам, компания приехала на отдых в Буковель, а фейерверк должен был стать частью празднования свадьбы.

Сейчас по данному факту расследуется уголовное производство, начатое по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. В полиции подчеркнули, что в условиях военного положения использование салютов, фейерверков и других пиротехнических изделий запрещено, а нарушение этой нормы влечет за собой уголовную ответственность.

