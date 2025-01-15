Входила в агентурную сеть российского ГРУ: жительница Николаева проведет следующие 15 лет за решеткой. Фото

В Украине к 15 годам заключения приговорили жительницу Николаева, которая пыталась "слить" российским оккупантам места дислокации личного состава Сил обороны в городе. Она входила в агентурную сеть российской военной разведки (ГРУ).

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Вражеская ячейка была обнаружена и нейтрализована в мае 2022 года, тогда были задержаны пять российских агентов. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины.

Женщину признали виновной по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (оконченное покушение на совершение государственной измены в условиях военного положения) и назначили 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как отметили в СБУ, осужденная – бывшая военная, которая работала в городском центре донорства и имела доступ к личным данным пациентов, в том числе военнослужащих.

Она пыталась выявить и слить врагу места дислокации украинских военных в Николаеве. Эти данные она планировала передать российскому ГРУ через резидента вражеской агентуры – Виктора Логинова. В начале вторжения РФ он проживал в Херсоне и пошел на сотрудничество с оккупантами.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что 54-летняя жительница Николаева, работая в медицинском учреждении, через Telegram передала врагу фотографии документа с персональными данными 71 военнослужащего одной из украинских воинских частей.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали в Киеве еще четырех злоумышленников, выполнявших заказы российских спецслужб. Они поджигали военные авто и релейные шкафы "Укрзалізниці" на территории столицы.

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