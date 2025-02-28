ВАКС перенес на неопределенный срок заседание по делу 'Дзвін' в отношении Тимошенко

27 февраля 2025 года в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) состоялось заседание по делу "Дзвін". На нем рассматривался вопрос меры пресечения для бывшего заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Родиона Тимошенко. Однако заседание было перенесено на неопределенный срок.

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Адвокат подозреваемого заявила ходатайство об отводе судьи Виктора Маслова. Причина – нарушение принципа случайности при выборе следственного судьи. Суд удовлетворил это ходатайство и объявил перерыв для рассмотрения вопроса о назначении нового судьи.

"С целью недопущения правил справедливый суд определил конвенции защиты прав и основателя свобод человека, поэтому прошу отвести следственного судью ВАКС Маслова от рассмотрения ходатайства стороны обвинения о применении для Родиона Тимошенко меры пресечения", – заявила адвокат Екатерина Резникова.

В комментарии нашим журналистам Родион Тимошенко сделал громкое заявление о деятельности НАБУ. Он отметил, что в случае необходимости обратится в правоохранительные органы с заявлением о раскрытии гостайны. По его словам, аудит системы "Дзвін" был инициирован вовсе не из-за жалобы на ее функционирование, а отдельными лицами в Минобороны. Тимошенко подчеркнул, что кто-то рассекретил журналистам данные аудита, а это – государственная измена.

"Начальник управления развития автоматизации, назначенный на должность, захотел провести аудит. Здесь другой вопрос. Почему аудит по тайной работе привел открытую прессу и все ознакомились, том числе и наши враги. Это другой вопрос", – заметил Родион Тимошенко.

Стоит отметить, что в 2021 году журналисты Bihus.Info сообщили об аудите "Дзвін", который выявил значительные недостатки в системе. В то же время расследователи обвинили военных, которые в течение 4 лет занимались разработкой системы для управления армией, в присвоении 600 млн грн. Тимошенко ответил нашим журналистам на вопрос о врученном ему подозрении в коррупции с целью неправомерной выгоды.

"У меня нет избыточных средств, все материальное состояние моей семьи и мое коррелируется с моей заработной платой. Каких-либо доказательств, материалов, переписки, связанной с преступной деятельностью, нет и не может быть. Однако подозрение мне все же объявлено", – сказал Родион Тимошенко.

Также на заседании присутствовал Юрий Пастухов, бывший директор компании "Эверест Лимитед", которая является главным разработчиком системы "Дзвін". Он подчеркнул ее значительную роль для украинской армии и нехватку таких технологий системы на фронте. Пастухов также заявил о возможных попытках конкурентов, в том числе сторонников системы "Дельта", дискредитировать "Дзвін" через представителей в Минобороны. Он считает, что атаки на систему и ее разработчиков имеют политический и финансовый подтекст.

"Уникальная, потому что она единственная принятая в Украине и существующая система управления ВСУ, других систем нет. И она полностью завершена. Она прошла все этапы испытаний Государственного комитета государственных испытаний на вооружение. Поэтому это причина, почему на нее наши конкуренты некоторые затеяли все это дело, которое полностью сфальсифицировано. Они на нас нападают, потому что эта система не позволяет использовать те подделки, которые делают другие", – отметил Юрий Пастухов, бывший директор "Эверест Лимитед".

"Дзвін" впервые применили во время учений в 2020 году на Черниговщине. В 2022 году министр обороны Алексей Резников сообщил, что система успешно прошла испытания и была официально принята на вооружение. Адвокат Александр Мельник сообщил, что следующее заседание по этому делу состоится после рассмотрения вопроса о назначении нового судьи.

Напомним, что на предыдущем заседании, состоявшемся 24 февраля, также рассматривался вопрос меры пресечения экс-начальнику Управления развития автоматизации ВСУ, полковнику Виктору Артиховичу. Тогда сторона защиты также подала на отвод судьи. Дело "Дзвін" продолжат рассматривать после назначения нового судьи. Дата следующего заседания – неизвестна.