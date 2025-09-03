В Офисе Генпрокурора фактически подтвердили, что Коломойского должны были освободить от уголовной ответственности – СМИ

Офис Генерального прокурора в Верховном Суде признал, что сроки давности привлечения бизнесмена Игоря Коломойского к ответственности истекли.

Видео дня

Соответствующее заявил прокурор Офиса Генерального прокурора Роман Ежов 12 августа 2025 года. Об этом он сказал во время рассмотрения одного из ходатайств Коломойского, который уже два года находится под стражей, пишет "Телеграф".

Заметим, что в случае, когда истекает срок привлечения человека к ответственности, это означает, что лицо не могут уже судить. По делам с особо тяжкими преступлениями такой срок составляет от 5 до 15 лет, в зависимости от природы правонарушения. Однако он также может быть пересчитан, если, например, лицо совершило новое преступление или скрывалось от правосудия.

Возвращаясь к делу Игоря Коломойского, бизнесмена до сих пор удерживают под стражей, несмотря на признание Офисом Генпрокурора истечения срока привлечения к ответственности (речь идет о подозрении в совершении преступления, которое якобы произошло... 22 года назад, в период с 3 по 7 июля 2003 года, в Крыму). По данным следствия, подозреваемый якобы заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как сообщалось, четверо человек затем напали на адвоката и избили его (он выжил).

Напомним, ранее мы рассказывали, что Высокий суд Лондона признал законной национализацию "ПриватБанка", которая состоялась в 2016 году. По решению Фемиды, бывшие акционеры — Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — должны возместить банку более 1,9 миллиарда долларов США. В то же время у бизнесменов остается возможность подать апелляцию.