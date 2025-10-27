Конфликт между Коломойским и Генпрокурором может закончиться – адвокат

Адвокат Александр Лысак рассказал, что во время громкого брифинга, проведенного в июле на фоне кризиса с НАБУ/САП, генеральный прокурор Руслан Кравченко фактически обвинил бизнесмена Игоря Коломойского в совершении преступления. Об этом пишет УНИАН.

"Мне интересно (я сейчас хочу поднять вопрос), а что с этими делами, которые годами расследуются и ничего не делается? Например, исследовали с Нацбанком информацию, какие у нас дела есть, оказание помощи Приватбанку из государственного бюджета 5 млрд долларов, которые потом Коломойским были розданы как кредиты", – процитировал Лысак слова Кравченко.

Адвокат бизнесмена отметил, что эти слова мгновенно разошлись по СМИ и создали в обществе четкое впечатление: "все давно известно, виновные найдены".

Как сообщил Лысак, "Игорь Валерьевич в присущей ему манере не оставил это без реакции и обратился в суд, требуя опровержения".

По его словам, в отзыве на иск сам Офис Генерального прокурора заявляет, что Генеральный прокурор не утверждал о совершении Игорем Коломойским каких-либо преступлений, а именно:

"...Генеральный прокурор не утверждал о нарушении истцом норм законодательства, не указывал на якобы доказанные обстоятельства совершения им уголовных преступлений. Такие доводы истца противоречат смыслу высказывания Генерального прокурора";

"...во время брифинга Генеральный прокурор не утверждал о виновности Коломойского И.В. в совершении каких-либо уголовных правонарушений или о наличии обвинительных приговоров в отношении него".

Лысак подчеркнул, что таким образом прокуратура фактически признает, что Игорь Коломойский не совершал никаких преступлений, а "следовательно, по логике самой прокуратуры, предыдущие громкие заявления ее руководителя не соответствовали действительности".

Адвокат добавил, что, по словам Игоря Коломойского, конфликт можно будет считать исчерпанным, если Генеральный прокурор публично озвучит вышеуказанные фрагменты отзыва Офиса Генерального прокурора.

"Интересно, что ранее на обращение бизнесмена с просьбой объяснить ситуацию прокуратура отвечала общими фразами о "тайне досудебного расследования" и "презумпции невиновности". Теперь же, когда дело дошло до суда, те же самые принципы вдруг приобрели конкретный смысл: виновность не доказана, преступление не установлено, утверждение – не утверждение.

Поэтому имеем уникальный прецедент: Офис Генерального прокурора признал, что его руководитель не имел в виду того, что сказал", – отметил адвокат Коломойского.