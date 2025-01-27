Требовали денежную помощь 'для военных' от имени главы ОВА: в Николаеве разоблачили мошенническую схему. Фото

В Николаевской области мошенники вымогали у местных предпринимателей "благотворительную денежную помощь" якобы от имени главы ОВА Виталия Кима. Жителей Николаевщины и Киева, которые содействовали такой схеме заработка, разоблачили полицейские.

Видео дня

Пресс-служба ГУ НП области на официальном сайте сообщила, что преступники через электронную почту "упорно требовали" у бизнесменов выделить деньги на якобы благотворительность. В письмах указывались подконтрольные злоумышленникам расчетные счета.

Переписку они вели, прикидываясь начальником Николаевской областной военной администрации.

Задержанные "за денежное вознаграждение способствовали мошенникам, в том числе из Российской Федерации, совершать указанные противоправные действия".

Они за деньги открывали банковские счета или же передавали аферистам уже существующие вместе с доступом к онлайн-банкингу. Впоследствии эти расчетные счета аферисты использовали при вымогании денег у бизнесменов.

По результатам проведенных обысков по месту жительства молодых людей полицейские изъяли банковские карты, черновые записи, телефоны, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.

Досудебное расследование осуществляется в рамках уголовного производства по ст. 190 УК (мошенничество).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине мошенники пытаются обмануть граждан, которые хотят оформить єПідтримку. Преступники создают фейковые сайты и аккаунты, чтобы выманить у доверчивых людей данные их банковской карты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!