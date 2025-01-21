'Суд должен избежать унижения военных': Юрий Бутусов о деле генерал-лейтенанта Горбенко

Сегодня в Киеве судят генерал-лейтенанта Артура Горбенко, а в скором времени будут рассматривать дела других военных. Юрий Бутусов подчеркнул, что применение строгих мер по военным может нанести вред государству, призвав к взвешенному и справедливому судебному разбирательству.

Видео дня

Сегодня в Печерском районном суде Киева рассматривается дело генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Артура Горбенко. Военного обвиняют в служебной халатности. Журналист Юрий Бутусов, комментируя ситуацию на своей странице в Facebook, призвал к справедливому судебному процессу и выразил обеспокоенность по поводу возможного унижения военных.

Бутусов отметил, что содержание под стражей военнослужащих без решения суда нецелесообразно и может стать позорным прецедентом для государства. По его мнению, более соответствующими ограничительными мерами на период расследования были бы домашний арест или увольнение под личное обязательство.

"Сразу приравнять военнослужащих к преступникам, унижать их, это бесчестие к статуса военного", - подчеркнул Бутусов.

Также журналист отметил, что в этом и других подобных делах существует риск переложения ответственности на отдельных должностных лиц. Это, по его мнению, может быть попыткой избежать критики в адрес высшего руководства, которое назначало, отдавало приказы и контролировало деятельность подозреваемых.

Дело Горбенко рассматривают на фоне более широкой серии расследований против военных высокого ранга. Среди прочих на очереди слушания дел генералов Галушкина и полковника Лапина. Но именно судьба Артура Горбенко может стать показателем того, способна судебная система Украины обеспечить справедливость в таких чувствительных и важных для государства вопросах.