Снимал локации войск: СБУ задержала информатора ФСБ, который готовил прорыв ДРГ на север Харьковщины. Фото

В Украине задержали очередного информатора Федеральной службы безопасности (ФСБ) страны-агрессора РФ. Он действовал на Харьковщине и готовил прорыв российских диверсионно-разведывательных групп на севере области.

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Вражеским агентом оказался 45-летний работник одного из комбинатов в Богодуховском районе. О разоблачении сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам дела, фигурат разведывал маршруты для российских ДРГ, которые пытаются осуществить прорыв вглубь территории Харьковщины. В частности, его задачей было найти и предложить дороги в обход оборонительных позиций ВСУ и Госпогранслужбы.

Кроме этого, ему поручили наводить российские управляемые авиабомбы на позиции Сил обороны и объекты критической инфраструктуры в приграничных районах области.

Установлено, что предатель под видом рабочих поездок объезжал прифронтовые территории возле северной границы, где снимал локации украинских военных на камеру телефона. Собранные координаты он обозначал на Google-картах, а затем соответствующие скриншоты отправлял своему куратору из ФСБ.

Сотрудники СБУ разоблачили информатора еще на начальном этапе его разведывательной активности и задержали по месту жительства, ему сообщили о подозрении. Злоумышленник уже находится под стражей без права внесения залога, за работу на врага ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили агентурную сеть ФСБ, которая корректировала российские удары на Константиновку. В состав ячейки входило четверо местных жителей, которые действовали порознь, но имели одного куратора.

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