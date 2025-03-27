СБУ задержала трех коллаборантов, которые помогали России провести фейковый референдум во время оккупации Херсона: что им грозит

Служба безопасности Украины задержала трех человек, которые сотрудничали с российскими оккупантами во время временной оккупации Херсона. Они принимали участие в организации фейкового референдума по присоединению Херсонщины к России в 2022 году.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Среди задержанных – местная жительница и ее 42-летняя дочь, добровольно вступившие в сентябре 2022 года в оккупационную "избирательную комиссию".

Они агитировали горожан участвовать в псевдореферендуме, раздавали "бюллетени" и подделывали результаты голосования в пользу Кремля.

После освобождения Херсона обе пытались избежать ответственности: дочь уехала в Евросоюз, а ее мать сбежала на левобережье вместе с оккупантами. Они решили вернуться в Херсон, надеясь, что о них "забыли". Впрочем, СБУ задержала обеих коллаборанток по их возвращении.

Еще одним задержанным оказался 60-летний житель Херсона, превративший местную школу в "избирком" для оккупантов. Он размещал в помещении российскую агитацию, убеждал работников учебного заведения голосовать за аннексию, а также переустраивал школьные классы под казармы для военных РФ.

После деоккупации мужчина остался в городе и пытался скрыться от правосудия, но его нашли и задержали в собственном доме.

Следователи Службы безопасности сообщили всем трем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Херсонской области судебный приговор получил очередной предатель. К длительному лишению свободы приговорен военнослужащий, который передавал врагу важную информацию об украинских военных и объектах гражданской инфраструктуры.

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