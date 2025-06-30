СБУ задержала агентурную пару российского ГРУ, которая наводила вражеские обстрелы по Одессе. Фото

Киберспециалисты Службы безопасности задержали двух агентов российской военной разведки (ГРУ) в Одессе. Злоумышленники действовали в паре, выискивали нужную врагу информацию и корректировали вражеские удары по Силам обороны на юге Украины.

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В частности, сбором разведданных занималась 61-летняя врач-реабилитолог, которая привлекла к сотрудничеству своего знакомого – 36-летнего экс-работника "Укрзалізниця". Об этом информирует пресс-служба СБУ, публикуя запись перехваченного телефонного разговора, в котором указанный мужчина получает задание от куратора – кадрового сотрудника российского ГРУ.

Во время инструктажа захватчик определил своему приспешнику приоритетные цели для огневого поражения войсками РФ. Среди них – боевые позиции ПВО и запасные командные пункты украинских войск, которые защищают Одессу и акваторию Черного моря.

Кроме этого, оккупанты пытались попасть по грузовым эшелонам ВСУ. Готовя такие удары, российская агентура поручила предателю получить графики движения военных поездов и геолокации их остановок на транзитных станциях.

Со своей стороны врач-реабилитолог под видом работы с военными пациентами завуалировано расспрашивала у них о местах базирования Сил обороны. Также по инструкции куратора оба агента обходили город и его окрестности, где на камеру телефонов фиксировали потенциальные цели.

Специалисты СБУ задокументировали каждый шаг фигурантов и задержали их по месту жительства. Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

Следователи сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Одессе задержали дельца, который пытался получить секретные разработки ВСУ путем подкупа чиновника оборонного предприятия. Работнику частной компании грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества за взятку в 40 тыс. грн инженеру местного завода.

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