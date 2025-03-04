Пока Тимошенко призывает украинцев возвращаться на Родину, дети нардепа Дубиля из ее фракции живут за границей: расследование

Сыновья народного депутата от "Батьківщини" Валерия Дубиля Иван и Илья выехали из Украины незадолго до начала полномасштабной войны. Оба публиковали фото из Парижа в середине февраля 2022 года.

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Об этом говорится в расследовании BIHUS.Info. Старшему сыну Дубиля Ивану 26 лет, он проживает в Польше со своей избранницей Аленой, которой сделал предложение.

Пара активно путешествует по Европе. Судя по Instagram девушки, во время войны они побывали в Риме, Венеции, Амстердаме, Вене, Дрездене, Берлине, на островах Корфу и Кипр.

"Интересный факт к биографии Ивана – когда-то он приносил присягу настоящего богуновца на верность народу Украины. Его младший брат Илья тогда очень верил в военное будущее брата", – сказано в расследовании.

Илья перед началом полномасштабной войны тоже был в Париже, после чего свои фото в Instagram он больше не публиковал.

Что касается Кипра, то там у семьи нардепа Дубиля есть имение с бассейном и верандой. В декларации отмечается, что они вложились в недвижимость на этапе строительства еще до 24 февраля 2022 года.

То есть, семья Дубиля после начала войны обосновалась за границей и не спешит возвращаться в Украину, как к тому призвала лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко.

Ранее расследователи выяснили, что к незаконному строительству в Черниговской области может быть причастен благотворительный фонд "Надежда", который ведет к народному депутату от "Батьківщини" Валерию Дубилю. Сам он является главой наблюдательного совета, а двое его сыновей среди основателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дубае (ОАЭ) заметили троих народных депутатов, сбежавших из Украины после начала полномасштабного вторжения России. Речь идет о Наталии Королевской и Юрии Солоде из ОПЗЖ, а также о Сергее Шахове из "Нашего края".

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